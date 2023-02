Progetto VIA: nasce a Viterbo un’Agenzia per la vita indipendente

Riceviamo e pubblichiamo

Fortemente voluta dalla Regione Lazio, nasce a Viterbo un’Agenzia per la vita indipendente delle persone con disabilità: uno spazio di ascolto, consulenza, orientamento, mediazione e sintesi sui diversi servizi e sostegni a cui una persona con disabilità e la sua famiglia ha diritto. L’Agenzia VIA sarà presentata lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 15.30, presso la sede della Fondazione Oltre Noi in Via Leonardo da Vinci 4 a Viterbo.

Vite complesse, quelle delle persone con disabilità e delle loro famiglie, caratterizzate da impellenti istanze, non tanto di assistenza quanto di partecipazione e garanzia di diritti essenziali. La risposta a tali istanze, che trovano una sintesi nel diritto alla vita indipendente di cui all’articolo 19 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non può che essere una risposta di comunità. Questa è la linea che l’attuale Assessorato al Welfare della Regione Lazio, con l’assessore Alessandra Troncarelli, da anni sostiene con numerosi interventi, non ultimo quello che porterà alla realizzazione, nella provincia di Viterbo, di una delle otto Agenzie per la vita indipendente della regione, per la realizzazione delle quali sono stati stanziati complessivamente 970.000 euro.

La Fondazione Oltre Noi ha ottenuto il finanziamento per la provincia di Viterbo come capofila di una ATS composta dalle cooperative sociali Alicenova, Gli anni in tasca e Gea, tre importanti realtà del terzo settore che da anni operano sul territorio.

“L’Agenzia per la vita indipendente – spiega la dottoressa Alessia Brunetti, presidente della Fondazione Oltre Noi – è una grande opportunità per il nostro territorio. Al centro c’è la questione del progetto di vita e della qualità della vita, che coinvolge in un unicum i percorsi riabilitativi, assistenziali, di formazione e inclusione scolastica e poi lavorativa, per realizzare quel diritto alla vita indipendente nell’appartenenza alla comunità. Da qui il nome dello sportello che sarà VIA, un acronimo che sta per Vita Indipendente e Appartenenza e che indica come debba e possa trovarsi una via.”

L’Agenzia VIA sarà realizzata valorizzando il lavoro delle persone con disabilità, che come consulenti alla pari e dando valore alla propria esperienza di vita, accompagneranno il percorso delle persone e delle famiglie che si rivolgeranno all’agenzia. In questa attività, saranno affiancati da altri professionisti, che offriranno la propria consulenza, come l’avvocato Giuseppe Picchiarelli, il commercialista dottor Luca Serpieri, la psicologa e psicoterapeuta Maria Chiara Pagnottelli, la pedagogista e presidente della Fondazione Oltre Noi dottoressa Alessia Brunetti ed altri professionisti che hanno dato la propria preziosa disponibilità per la realizzazione del progetto, che gode, inoltre, del partenariato di ADL di Viterbo, Comune di Viterbo (capofila del distretto socio-sanitario VT/3), Comune di Nepi (capofila del distretto socio-sanitario VT/5), Comune di Montefiascone (capofila del distretto socio-sanitario VT/1), nonché di Camera di Commercio Rieti e Viterbo e FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap Lazio. Per ulteriori informazioni: info@fondazioneoltrenoi.it.