Provincia di Viterbo, pianificata la distribuzione di defibrillatori nelle palestre scolastiche

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

Mercoledì pomeriggio presso la sala Benedetti della provincia di Viterbo si è svolto un incontro con i dirigenti e i rappresentanti degli istituti scolastici dedicato al tema della sicurezza e della salute degli studenti. Al confronto hanno partecipato il delegato provinciale all’edilizia scolastica e presidente dell’Aps Ruben Ciarlanti, Francesco Ciarlanti, e il dirigente del settore tecnico della provincia, Umbro Pasquini.

Al centro della riunione il programma promosso dalla provincia di Viterbo per dotare tutte le palestre scolastiche di proprietà dell’ente di defibrillatori, strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiaca. La provincia si occuperà dell’acquisto e della manutenzione dei dispositivi, così da garantire ogni anno la piena funzionalità dei defibrillatori come previsto dalla normativa vigente. Dalla prossima settimana verranno installate le teche e i defibrillatori nelle strutture scolastiche interessate.

Il progetto vede anche la collaborazione dell’Aps Ruben Ciarlanti, impegnata da tempo nella diffusione dei defibrillatori sul territorio provinciale. In circa due anni e mezzo l’associazione ha ricevuto numerose richieste da parte di enti, scuole e realtà locali, contribuendo alla distribuzione di 55 defibrillatori in diversi comuni della provincia.

L’iniziativa punta non solo a migliorare le dotazioni di sicurezza degli istituti, ma anche a diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso tra studenti, docenti e personale scolastico con corsi gratuiti messi a disposizione dall’Aps.

“Le scuole devono essere luoghi sicuri sotto ogni punto di vista. Portare i defibrillatori nelle palestre significa prendersi cura della vita quotidiana degli studenti e di chi vive gli istituti scolastici. Accanto agli strumenti vogliamo diffondere anche la cultura del primo soccorso, perché la sicurezza passa soprattutto dalla consapevolezza e dalla formazione delle persone”.