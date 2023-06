Puddu: “Pescia Romana, la parte di Montalto più adombrata da questa Amministrazione”

Riceviamo da Elisabetta Puddu, Consigliere comunale di Montalto di Castro, e pubblichiamo

Mentre continuano gli aumenti di Imu, tari ed IRPEF, come ha voluto questa maggioranza, immobile nella cura del territorio, Pescia Romana, sembra pagare il prezzo più alto. Qui le strade, non hanno grosse buche, ma si aprono in voragini, il servizio di raccolta differenziata lamenta da tempo notevoli disagi, maggiori rispetto al resto del territorio, se si pensa soltanto alla raccolta dell’umido, l’acqua o non arriva o non è potabile, i parcheggi alla Marina sono pochi e pressoché blu, tutti a pagamento, con l’ulteriore rincaro che ha voluto questa maggioranza Socciarelli. In questo disagio il lido in questione, come la marina di Montalto resta senza servizi, fontanelle, docce e bagni pubblici, ma anche senza quei parcheggi nelle aree verdi al ridosso della costa che, affittate dal Comune, permettevano di aumentare il numero dei posti auto alla Marina di Pescia, oltre ad offrire un’alternativa tra il parcheggio a pagamento e quello libero.

Chiaramente, queste scelte hanno suscitato il malcontento dei cittadini, nonché dei gestori delle attività turistico-ricreative che sussistono sul litorale, alcuni dei quali, a seguito dei rincari subiti, ad esempio la Tari, onde evitare di aver rimontato i chioschi in piena rimissione, si sono trovati costretti, per l’ennesima volta, a dover fare da soli, affittando personalmente le aree verdi, provvedendo a proprie spese alla pulizia delle stesse, per cercare di sopperire all’ennesima mancanza di questa amministrazione e tentare di offrire quanto questo comune doveva a cittadini e turisti e si è dimenticato di offrire.

Così, mentre la pulizia delle spiagge resta la questione più discussa, anche sui social, e l’accoglienza è pari a zero, mentre tutto aumenta all’ennesima potenza, nella terra di nessuno, dove mai si è arrivati a tanta incuria e tanto degrado, da rendere visibilmente assente il decoro, cittadini, turisti e attività, a fronte di questo, devono necessariamente organizzarsi da soli.