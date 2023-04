Quattro componenti della “Filarmonica M° Bruno Benedetti” in trasferta al prestigioso Concorso Musicale “Flicorno d’Oro” a Riva del Garda

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Musicale “Filarmonica M° Bruno Benedetti”, è orgogliosa nell’annunciare che ben quattro fra i suoi componenti hanno partecipato, all’interno dell’Associazione “Amici della Musica” di Allumiere, al prestigioso XXIII° Concorso Musicale Internazionale denominato “Flicorno d’Oro”.

Tre dei suoi quattro componenti sono di Tarquinia e si tratta di Carlo Rossi, Angelo Anzellini e Nicola Pellegrino, mentre uno è di Pescia Romana, Luca Conti.

Il Concorso si è svolto a Riva del Garda dal 31 marzo al 02 aprile 2023 e in particolare l’Associazione Musicale “Amici della Musica” ha raggiunto un lusinghiero risultato classificandosi ben al terzo posto nella prima categoria del prestigioso concorso internazionale, a pari merito con un vasto gruppo di musicisti thailandesi.

L’Associazione Musicale “Filarmonica M° Bruno Benedetti” muove i suoi primi passi a settembre del 2022 e comprende professionisti diplomati in Conservatorio e appassionati di musica provenienti da Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Allumiere. Congratulazioni all’Associazione “Amici della Musica” di Allumiere per il prestigioso risultato raggiunto ma in particolar modo ai nostri concittadini che ne hanno preso parte.