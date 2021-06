Radio Deejay arriva a Tarquinia… in bici: il 22 giugno Linus e Nicola nella città etrusca per il Tour de Fans

Un tour in bicicletta in 15 tappe che nel corso di tre settimane porterà la squadra di Deejay Chiama Italia a trasmettere ogni giorno da un comune diverso, Tarquinia compresa: è partito il 7 giugno da Bergamo e sta attraversando in questi giorni la Val d’Orcia il Tour de Fans, l’iniziativa d’inizio estate di Radio Deejay.

Da Bergamo – città simbolo del lungo e difficile periodo di sofferenza legato alla pandemia – a Cagliari, passando per Foligno, Cortona ecc.., Linus e Nicola attraverseranno mezza Italia in bicicletta con tappe da circa 80 km al giorno. In attesa di vederli sulle strade di Tarquinia, dove dovrebbero giungere il 22 giugno, si può seguire la carovana sulla pagina dedicata sul sito della radio.