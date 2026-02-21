Referendum del 22 e 23 marzo, banchetto informativo dei Giovani Democratici a Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo
In vista del referendum del 22 e 23 marzo, i Giovani Democratici di Tarquinia hanno organizzato un banchetto informativo a Piazza Cavour sabato 21 febbraio.
“Crediamo che questa riforma non andrà a toccare i veri problemi della giustizia italiana, bensì rischierà di soggiogare uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, quello giudiziario, al potere esecutivo, creando un potenziale rischio per la nostra democrazia e senza risolvere concretamente alcun problema” – afferma Irene Campitiello, vicesegretaria dei GD Tarquinia – “Nordio stesso ha affermato che la riforma “gioverebbe anche a loro (il PD di Elly Schlein), nel momento in cui andassero al governo”. Non si tratta di riformare la giustizia quanto di controllare la magistratura.”
L’appuntamento referendario rappresenta dunque un momento estremamente importante per il Paese: i GD desiderano così promuovere un momento di informazione e dialogo nel mezzo di un dibattito politico estremamente delicato e complesso.