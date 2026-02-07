Referendum di marzo 2026, Tarquinia cerca scrutatori: domande entro il 23 febbraio

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato un avviso pubblico per la nomina degli scrutatori in occasione del referendum popolare confermativo in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

La Commissione elettorale procederà alla designazione degli scrutatori da assegnare agli uffici di sezione e alla formazione della graduatoria dei supplenti. Possono presentare domanda esclusivamente i cittadini già iscritti all’Albo comunale delle persone idonee allo svolgimento della funzione di scrutatore.

Priorità a disoccupati, inoccupati e studenti non lavoratori

Nell’istanza di candidatura dovrà essere dichiarata la propria condizione lavorativa (lavoratore, disoccupato, inoccupato o studente non lavoratore). In caso di numero di domande superiore alle necessità, sarà data priorità ai soggetti disoccupati, inoccupati o studenti non lavoratori; qualora le richieste superassero comunque il fabbisogno, verrà considerata anche la data di presentazione della domanda.

Le istanze saranno sottoposte a verifica da parte degli uffici comunali. In presenza di dichiarazioni mendaci, è prevista la segnalazione alle autorità competenti. La Commissione elettorale effettuerà la nomina tra il 25° e il 20° giorno antecedente la votazione, come previsto dalla normativa vigente.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 23 febbraio 2026 e possono essere presentate:

– a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tarquinia (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00, il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00);
– via email ordinaria all’indirizzo: comune.tarquinia@comune.tarquinia.vt.it
– tramite PEC all’indirizzo: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

Alla richiesta dovrà essere obbligatoriamente allegata la copia di un documento di identità valido. L’avviso è firmato dal sindaco Francesco Sposetti ed è datato 2 febbraio 2026.