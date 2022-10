“Regie Positive”: al via l’ottava edizione del festival del cinema sociale

Riceviamo e pubblichiamo

Torna dal 19 ottobre al 13 novembre 2022 – dopo la sosta dettata dall’emergenza sanitaria – il Festival del Cinema Sociale Regie Positive, rassegna cinematografica intitolata alla memoria di Giusi Speciale e del suo prezioso lavoro svolto nell’ARLAF – Associazione Romana e Laziale per l’Affidamento Familiare – per la diffusione dei valori di solidarietà, inclusione e cittadinanza.

Organizzata dalla stessa Arlaf, Regie Positive coinvolge anche altre associazioni impegnate nel sociale sul territorio della provincia di Viterbo (Aman, Casa dei Diritti Sociali della Tuscia, Vitersport, Viterbo con amore e L’Altrocircolo) e il Tuscia Film Fes come partner organizzativo.

Il programma del festival propone cinque proiezioni: le prime quattro al mattino per le scuole (ore 10) con replica dello stesso film la sera per il pubblico (ore 19.30); l’ultima sarà rivolta alle famiglie e avrà luogo di domenica mattina (ore 10).

Si parte mercoledì 19 ottobre con La famiglia Belier di Eric Lartigau; seguiranno il 26 ottobre Anima bella di Dario Albertini, il 2 novembre Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano e 120 battiti al minuto di Robin Campillo il 9 novembre.

Conclusione domenica 13 novembre con il film di animazione Luca di Enrico Casarosa.

Le proiezioni avranno luogo al Cinema Excelsior di Cura di Vetralla.

L’ingresso sarà gratuito per le proiezioni riservate alle scuole e per quella di domenica 13 novembre mentre il biglietto per gli spettacoli serali avrà un costo di 3 euro.

Giusi Speciale, a cui sono intitolate la rassegna e l’associazione, è stata una socia ARLAF prematuramente scomparsa, attiva promotrice dei valori che amano il volontariato: solidarietà, inclusione e cittadinanza. Dal 1989 l’ARLAF collabora con i servizi pubblici territoriali, si impegna a formare chi si propone per l’affidamento, sostiene le famiglie affidatarie e quelle di origine, propone iniziative per diffondere i diritti dei minori e la conoscenza dell’affidamento familiare.

Il Festival del Cinema Sociale Regie Positive è organizzato con il patrocinio e le collaborazioni di Comune di Vetralla, Fondazione Carivit, Comitato Unicef Viterbo, Centro di Servizio per il Volontariato Lazio, Famiglie al Centro. Per maggiori informazioni: www.arlaf.org.