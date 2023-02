Regionali, la Lista Civica Rocca Presidente: “A Viterbo risultato importante, paghiamo una legge elettorale incomprensibile”

Riceviamo dalla Lista Civica Rocca Presidente e pubblichiamo

I cittadini di Viterbo e della Tuscia premiano la trasparenza e il valore della buona politica. La Lista Civica Rocca Presidente, raccoglie un ottimo risultato nella Provincia di Viterbo con numeri che in alcuni centri diventano decisamente consistenti e superiori a quelli di partiti strutturati che, addirittura, a distanza di pochi mesi dalle elezioni politiche, hanno completamente perso il loro rapporto con il territorio.

La Lista Civica Rocca Presidente nel collegio che comprende i comuni della Provincia di Viterbo ottiene 3.599 voti, pari al 3,7% che è il dato più alto registrato nella Regione Lazio. Nel comune di Viterbo, con il 5,06 % raggiunge quasi la stessa percentuale di altri partiti che compongono la coalizione di Governo del centrodestra, evidenziando che il lavoro fatto in questo mese di campagna elettorale ha coinvolto i cittadini su tematiche concrete che da troppi anni hanno bisogno di risposta.

Importante il risultato ottenuto dal candidato Renato Bacciardi che con 2.193 preferenze è il più votato nel Lazio per la Lista Civica Rocca Presidente. Purtroppo, a penalizzare questo risultato e soprattutto la rappresentatività della Tuscia in Regione è l’incomprensibile legge elettorale che per interessi territoriali calpesta il volere degli elettori. Bacciardi ottiene ben 795 preferenze individuali nel suo comune di residenza, Tarquinia, permettendo alla Lista Civica di essere in assoluto il secondo partito con il 17,22%.

Nel complesso l’azione di tutti i candidati della Lista Civica, Barbara Aniello (224), Elisa Lo Verde (618) e Jacopo Menghini (142), ha saputo raggiungere tutte le sensibilità sociali e dimostrare – ancora una volta – che il progetto del civismo attivo può contribuire a scardinare quei sistemi di potere che per anni hanno messo in seria difficoltà il futuro della Tuscia e riportare al centro delle priorità il Bene Comune.

Oltre agli elettori che hanno dato fiducia alla Lista Civica Rocca Presidente, ringraziamo il presidente Francesco Rocca che ha fortemente sostenuto la presenza viterbese nella sua lista e il coordinatore Fabrizio Molina. Ora la Lista Civica Rocca Presidente ha un compito importante, quello di continuare il suo lavoro e, soprattutto, – come ha ricordato lo stesso presidente Rocca – di svolgere un ruolo di equilibrio nel futuro delle politiche della nuova Regione Lazio.