Revoca dei terreni all’Agrario del Cardarelli, anche il M5S di Tarquinia invita Giulivi alla riflessione

“Il Movimento 5 Stelle di Tarquinia prende atto con preoccupazione della comunicazione inviata dall’Amministrazione Comunale relativa al mancato rinnovo della concessione a uso gratuito dei terreni situati in Via Raffaello Sanzio”: si aggiunge anche il M5S di Tarquinia alla lista di forze politiche che hanno criticato la scelta del sindaco Giulivi di revocare, quale settimana fa, la concessione di utilizzo alla sezione Agraria del Cardarelli.

“La mancanza dei terreni potrebbe influire significativamente sulla qualità dell’insegnamento”

“Tali spazi, concessi precedentemente per attività didattiche e progetti legati all’istruzione, rappresentano una risorsa fondamentale per l’istituto e i suoi studenti. – continua il M5S – Questi terreni, oltre a costituire uno spazio prezioso per le attività all’aperto, laboratori, e altre iniziative pedagogiche, sono un simbolo dell’impegno della scuola verso una formazione che va oltre l’aula, mettendo gli studenti in contatto diretto con l’ambiente e facilitando approcci didattici innovativi. La loro mancanza potrebbe influire significativamente sulla qualità dell’insegnamento e sulle opportunità offerte agli studenti. Quei terreni in particolare sono una risorse fondamentale per l’esperienza sul campo dell’Istituto Tecnico Agrario di Tarquinia, un indirizzo destinato a valorizzare la vocazione agricola della nostra città”.

Il Movimento 5 Stelle di Tarquinia chiede quindi una riflessione approfondita da parte dell’Amministrazione Comunale e un dialogo costruttivo per individuare soluzioni che garantiscano il mantenimento di questi spazi essenziali per la didattica e il futuro della scuola.