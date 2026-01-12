Riccione, inclusione e risultati: Montalto di Castro e Tarquinia protagoniste all’MC Hip Hop Contest 2026

Sport, inclusione e lavoro di rete hanno trovato una sintesi concreta all’MC Hip Hop Contest 2026 di Riccione, dove le realtà di Montalto di Castro e Tarquinia hanno ottenuto risultati di rilievo. Protagoniste dell’esperienza sono state l’ASD Sport Mix Due, il CSR Maratonda gestito dalla Fondazione Solidarietà e Cultura e il CSR “Luigi Capotorti” gestito dalla Cooperativa Sociale Alicenova. Una spedizione che ha portato sul palco tre formazioni, confermando la qualità di un progetto già riconosciuto nel 2025 dalla Regione Lazio come eccellenza nel settore Hip Hop.

I risultati ottenuti dalle formazioni

Nella categoria “NO LIMITS”, il gruppo Controtempo, guidato da Stefano Cavalloro e formato da ragazzi dei CSR Maratonda e “Luigi Capotorti”, ha conquistato il podio, distinguendosi per l’intensità della performance e per il valore inclusivo del progetto. Terzo posto nella categoria “Mix Style Young A” per i DoppiaZeta, seguiti dagli istruttori Marco Cavalloro, Federica Nardo Di Maio e Vanessa Cerulli, capaci di salire sul podio pur essendo i più giovani della categoria. Nella “Mini Kidz Under 9”, applausi anche per gli Shimmy Shimmy Ya, che hanno affrontato il palco con entusiasmo e naturalezza, dimostrando come la danza possa essere prima di tutto esperienza di crescita e partecipazione.

Oltre la gara, il valore della comunità

Al di là dei piazzamenti, l’esperienza di Riccione ha rafforzato il senso di comunità tra atleti, famiglie, operatori e cittadini che hanno seguito il percorso anche a distanza. In una nota congiunta, le realtà coinvolte hanno sottolineato come il vero risultato non sia solo sportivo, ma umano: la capacità di costruire uno spazio condiviso in cui nessuno resta indietro. Un impegno che l’ASD Sport Mix Due porta avanti da decenni sul territorio, insieme alla Fondazione Solidarietà e Cultura e alla Cooperativa Sociale Alicenova, offrendo occasioni di socialità, amicizia e inclusione attraverso la danza, intesa come linguaggio comune e strumento di partecipazione.