Riforma Nordio Meloni, incontro pubblico del Comitato Tarquinia per il No

Riceviamo dal Comitato civico Tarquinia per il No e pubblichiamo

Giovedì 5 febbraio il Comitato civico Tarquinia per il No, organizza un primo appuntamento di approfondimento sui contenuti della riforma Nordio Meloni. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, si propone di offrire una corretta informazione sui contenuti di una riforma che indebolisce il principio dell’uguaglianza effettiva di tutti i cittadini davanti alla legge.

Poiché la riforma presenta aspetti tecnici rilevanti, il Comitato intende contribuire a fare chiarezza sulla reale portata delle modifiche costituzionali: cosa significa separare le carriere tra pubblici ministeri e giudici e sdoppiare il consiglio superiore della magistratura, quali i vantaggi per i cittadini. È necessario sgombrare il campo da falsificazioni e strumentalizzazioni che possono scoraggiare la partecipazione al voto referendario. Nel referendum costituzionale non c’è bisogno di raggiungere il quorum c’è bisogno del voto di tutti per difendere la Costituzione.

All’incontro, alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione Demos23, Via G.Mazzini 22/24, interviene l’avvocato Maurizio de Stefano, Vicepresidente dell’Unione Forense per la Tutela dei diritti umani con i rappresentati delle associazioni che hanno dato vita al Comitato.