“Rime insaponate”, Alekos in scena a Montalto di Castro il 25 gennaio

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18, il Teatro Lea Padovani ospiterà lo spettacolo “Rime insaponate – Alekos, il poeta delle bolle”, un appuntamento teatrale pensato per un pubblico trasversale. Lo spettacolo è costruito attorno alla bolla di sapone, elemento centrale di una narrazione che unisce teatro in rima, luce e tecnica scenica, trasformando un gioco antico in un’esperienza condivisa.

Fantasia e immaginazione per grandi e piccoli

In scena Alekos, protagonista di un viaggio teatrale che mette al centro fantasia, immaginazione e stupore. Lo spettacolo si caratterizza per un linguaggio semplice e poetico, capace di coinvolgere bambini e adulti attraverso una proposta che coniuga intrattenimento e dimensione culturale, mantenendo un tono accessibile e leggero.

Informazioni su biglietti e pubblico

“Rime insaponate” è rivolto in particolare a famiglie e bambini, con età consigliata a partire dai 3 anni, ma si rivolge anche ad adulti, educatori e appassionati di teatro. Il biglietto è unico e ha un costo di 5 euro.