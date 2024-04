Riscattiamo Tarquinia, Centini e Leoncelli: “ZTL scelta devastante per questa città”

Riceviamo da Arianna Centini e Maurizio Leoncelli, Riscattiamo Tarquinia, e pubblichiamo

“La ZTL, solo una scelta devastante da parte dell’Amministrazione Comunale che sta ancora governando questa città come farebbe una “Comitiva ai muretti del giardino”. Gli amministratori di una cittadina dovrebbero avere una visione chiara del territorio che vivono e soprattutto delle necessità dello stesso. Per quanto riguarda la viabilità hanno ben pensato di applicare “il gioco del Monopoli… lasciando a Voi cittadini la sorte per il tiro dei dadi”.

Una ZTL messa in campo nel buio periodo della pandemia come proposta sperimentale che di esperimento ben poco c’è stato. Solo imposizioni e multe. Un’amministrazione sorda anche davanti alle 2.000 firme e alle numerose proposte e battaglie portate in consiglio… tutto fermamente respinto al mittente.

Per liberare il centro dalle auto, avere una migliore vivibilità e un migliore colpo d’occhio, oltre a dare maggiore spazio pubblico a turisti, cittadini e commercianti la soluzione non è fare tutti prigionieri di semafori, telecamere e applicazioni. Non stiamo ancora a dilungarci in ciò che tutti ben conosciamo e viviamo sulle nostre residenze o meno (pelle e portafoglio). Le immagini del vuoto che ci circonda parlano da sole, questo non può essere il risultato di un buon lavoro.