Roma, domenica 1° febbraio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici

Domenica 1° febbraio, prima domenica del mese, è previsto l’ingresso gratuito per tutti nei musei civici e in numerosi siti archeologici di Roma Capitale. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali**, consente di visitare collezioni permanenti, mostre temporanee e alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. L’accesso libero riguarda il Sistema Musei di Roma Capitale e diverse aree archeologiche, tra cui il Circo Massimo, i Fori Imperiali e l’Area Sacra di Largo Argentina.

Visite guidate a Palazzo Senatorio

Anche per la prima domenica di febbraio tornano le visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, sede del Comune di Roma dal 1143. L’itinerario prevede l’ingresso di Sisto IV, la visita ai resti archeologici del Tempio di Veiove e il passaggio attraverso alcuni degli ambienti istituzionali più rappresentativi, con uscita verso le scale del Vignola. Le visite, in lingua italiana, si svolgeranno in quattro turni da massimo 30 partecipanti ciascuno, alle ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30, con durata di circa 75 minuti. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria tramite il numero 060608.

Mostre ed esposizioni temporanee

Oltre ai musei a ingresso libero, sarà possibile visitare gratuitamente anche le esposizioni temporanee ospitate nelle sedi del Sistema Musei di Roma Capitale. Ai Musei Capitolini sono visitabili, tra le altre, le mostre “Antiche civiltà del Turkmenistan”, “Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva” e “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli”. Alla Centrale Montemartini è allestita la mostra dedicata a Maria Barosso, mentre alla Galleria d’Arte Moderna è in corso l’esposizione “GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025”. Ultimo giorno di apertura gratuita anche per “1350. Il Giubileo senza papa” ai Mercati di Traiano.

Fanno eccezione alla gratuità alcune mostre a tariffazione ordinaria, con riduzioni previste per i possessori della MIC Card, tra cui “Cartier e il Mito”, “La Grecia a Roma”, “Ville e giardini di Roma: una corona di delizie”, “IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts”, oltre a esperienze immersive come Circo Maximo Experience e il percorso Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.museiincomuneroma.it e sui canali ufficiali dei Musei in Comune.