Romoli: “Nella Tuscia oltre 1500 tesserati per Forza Italia”

Riceviamo da Alessandro Romoli e pubblichiamo

Nella Tuscia la campagna di tesseramento a Forza Italia 2023 è stata un grandissimo successo. Sono infatti oltre 1500 le persone che hanno deciso di entrare a far parte della famiglia azzurra e che si uniscono così ad una già vasta comunità fatta di amici, militanti, amministratori e appassionati.

Nelle ultime settimane il partito si è infatti attivato sul territorio della Tuscia per promuovere la campagna di adesione lanciata a livello nazionale. Siamo stati in ogni comune della Provincia di Viterbo, in ogni sezione di Forza Italia, in ogni luogo dove si potesse fare la vera politica, quella che non può prescindere dal contatto con il territorio e con i cittadini.

La grande risposta che abbiamo riscontrato è un’ulteriore dimostrazione del fatto che Forza Italia incarna una cultura politica fortemente radicata sul territorio da decenni. Questo perché è l’unico partito del panorama politico italiano che, ormai da trent’anni, riesce a unire i valori moderati, cattolici, liberali, garantisti ed europeisti.

Non solo. Va considerato anche che Forza Italia è presente in tutti i comuni della Provincia di Viterbo dove, a ogni tornata elettorale, riesce a esprimere un elevato numero di amministratori locali tra sindaci, consiglieri e assessori. Sintomo questo del fatto che i nostri amministratori, con grande abilità politica, sanno occuparsi concretamente e risolvere i problemi dei cittadini. Al di là degli slogan e delle urla che non appartengono di certo alla nostra cultura politica.

Oltre 1500 tesserati è uno straordinario traguardo, soprattutto in un momento storico come quello attuale caratterizzato da una disaffezione dei cittadini verso la politica. Ora è compito nostro ricostruire questa fiducia. Ci stiamo già lavorando e continueremo a farlo con passione, fiduciosi del grande successo della campagna di adesione.

Forza Italia ha sempre guardato al futuro e ha saputo rinnovarsi nel tempo per non rimanere indietro. E ora il nostro obiettivo nel futuro, come ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani nella sua recente visita a Viterbo, è di raggiungere il 20 per cento a livello nazionale.

Un sentito ringraziamento va a quanti hanno lavorato con serietà, sacrificando il proprio tempo libero, per raccogliere le adesioni sul territorio. La politica in fin dei conti è questo: passione, socializzazione e dedizione.