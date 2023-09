Sabatini e Paterna (FdI) contro il Comitato per l’Ospedale: “Infondato e ingiusto l’attacco nei nostri confronti”

Riceviamo dal capogruppo FdI Daniele Sabatini e della consigliera Valentina Paterna e pubblichiamo

“Riteniamo del tutto infondato ed ingiusto l’attacco del Comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia” nei confronti nostri, del commissario straordinario dell’Asl di Viterbo Egisto Bianconi e del sindaco Alessandro Giulivi in merito ad un presunto disinteresse per le sorti del nosocomio. Sia l’amministrazione Rocca che il commissario Bianconi si sono insediati soltanto da pochi mesi, quindi ci appare del tutto illogico, ingeneroso e strumentale addebitare al nostro operato criticità e carenze che riguardano la sanità locale. Nessuno possiede la bacchetta magica, e come tutti sanno la Giunta Rocca all’atto del suo insediamento ha trovato una situazione finanziaria molto critica per ciò che riguarda proprio il comparto sanitario”.

“Ciò premesso, ci teniamo a ribadire che l’ospedale di Tarquinia è considerato strategico dall’amministrazione regionale, che intende investire concretamente sul suo rilancio. E questo avverrà sia con interventi di carattere strutturale che saranno cantierizzati a breve, sia attraverso la specializzazione dell’ospedale mediante discipline e professionalità in grado di renderlo attrattivo e rispondente alle esigenze del territorio, sia per tutta la provincia di Viterbo che per l’intera area settentrionale della regione Lazio. Stiamo lavorando per risanare la sanità regionale, abbattere le liste e i tempi d’attesa nei pronto soccorso e rilanciare l’efficienza sanitaria sui territori. Lavoriamo per dare risposte con i fatti e non con le chiacchiere. Rifiutiamo quindi le accuse gratuite e le strumentalizzazioni, e ci meravigliamo che ciò avvenga ad opera di chi dovrebbe avere a cuore esclusivamente la salute dei cittadini”. Così in una nota i consiglieri regionale della Tuscia Daniele Sabatini e Valentina Paterna.