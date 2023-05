Sabatini sui provvedimenti della Giunta Rocca su Disabilità e Trasporti: “Massima soddisfazione”

Riceviamo da Daniele Sabatini, presidente del Gruppo Fratelli d’Italia presso il Consiglio regionale del Lazio, e pubblichiamo

«A nome del gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio esprimo massima soddisfazione per gli interventi approvati dalla Giunta Rocca in materia di disabilità e trasporto pubblico”. Lo afferma in una nota il capogruppo di FdI alla Pisana Daniele Sabatini.

«Con la prima delibera – spiega – è stata approvata la proposta di legge per l’Istituzione della figura del “Garante per la tutela delle persone con disabilità” con diverse e importanti funzioni. Il garante si occuperà di azioni di tutela e di intervento a garanzia del rispetto dei diritti delle persone disabili e promuoverà interventi di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell’inclusività, attraverso iniziative di carattere formativo con scuole, istituzioni ed enti».

«Nel campo del trasporto pubblico – aggiunge il capogruppo di FdI – sono stati destinati 64 milioni in favore dei Comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, per potenziarE così il sistema dei trasporti a beneficio dei cittadini laziali e dei turisti».

«Si tratta di interventi – conclude Sabatini – che dimostrano l’attenzione della Giunta regionale verso i bisogni e i diritti delle persone fragili, e della volontà di rendere sempre più efficienti i trasporti su tutto il territorio. Fratelli d’Italia non può che ringraziare il presidente Rocca e la sua squadra per questi importanti segnali che dimostrano la concreta volontà di mantenere fede agli impegni assunti con i cittadini del Lazio».