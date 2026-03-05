Saline di Tarquinia, Fratelli d’Italia: “Masterplan occasione per ambiente e sviluppo”

Riceviamo dal Circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Il Circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia accoglie con grande entusiasmo il Masterplan strategico elaborato dall’Agenzia del Demanio per la valorizzazione della Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia; un progetto che restituisce centralità a uno dei più importanti patrimoni ambientali, storici e paesaggistici del nostro territorio.

Sul tema si è svolta ieri un’audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, presieduta dall’onorevole Mauro Rotelli, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso un progetto strategico per la costa laziale e per la città di Tarquinia. Il progetto, per cui sono stati messi a terra 12 milioni di euro, individua tra i principali obiettivi: la ricomposizione ecosistemica del sistema borgo–saline–costa–mare; la salvaguardia degli habitat e dell’avifauna migratoria; la valorizzazione del patrimonio storico-industriale e culturale; la promozione di attività di ricerca, formazione e divulgazione; lo sviluppo di un turismo sostenibile basato su mobilità dolce e fruizione lenta e regolata.

Particolare rilievo assume il ruolo del borgo, concepito come cuore culturale e operativo del sistema, destinato ad accogliere funzioni di ricerca, cultura, ospitalità leggera e presidio territoriale, evitando modelli di sfruttamento turistico intensivo e incompatibile con la fragilità ambientale dell’area. La valorizzazione delle Saline di Tarquinia rappresenta una grande opportunità per il territorio: un modello virtuoso di rigenerazione del patrimonio pubblico che unisce ambiente, identità, cultura e futuro. Un doveroso e sentito ringraziamento all’onorevole Rotelli, presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei deputati, per l’attenzione riservata a un tema di grande rilevanza nazionale e territoriale e a tutti gli attori istituzionali coinvolti, a partire dall’Agenzia del Demanio, che grazie al loro lavoro sinergico stanno contribuendo in maniera concreta alla definizione di un percorso condiviso di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile delle Saline di Tarquinia”.