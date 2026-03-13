“San Francesco e la Commedia”, serata dantesca a Civitavecchia in vista del DanteDì

Foto di Efrem Efre : https://www.pexels.com/it-it/foto/bianco-e-nero-citta-arte-punto-di-riferimento-16784175/

Sabato 14 marzo, alle ore 19, la Sala Giovanni Paolo II di Civitavecchia ospiterà l’incontro culturale “San Francesco e la Commedia”, una serata di ascolto dantesco dedicata al Canto XI del Paradiso della Divina Commedia. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Civitavecchia APS con il sostegno dell’UNPLI e il patrocinio della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

Un viaggio tra Dante e San Francesco

L’appuntamento sarà curato dal professor Giorgio Battistella, che guiderà il pubblico in un momento di ascolto e riflessione dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi nella poesia di Dante Alighieri. L’incontro si inserisce idealmente nel percorso che conduce al DanteDì, la giornata nazionale dedicata al poeta fiorentino, e richiama anche l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Le due figure, pur appartenendo a esperienze diverse, hanno segnato profondamente la cultura italiana: Francesco con il suo messaggio di semplicità e armonia con il creato, Dante con la costruzione poetica e filosofica di un’opera universale che continua a parlare al presente.

Un momento aperto alla comunità

La serata vuole essere un’occasione di incontro culturale aperta a tutti, dedicata all’ascolto della poesia dantesca e alla riflessione sui valori spirituali e letterari che attraversano la tradizione italiana. L’ingresso è libero.