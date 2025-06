San Giovanni e Sacro Cuore: il programma completo delle celebrazioni 2025 a Tarquinia

Tornano anche nel 2025 le celebrazioni religiose in onore del Sacro Cuore di Gesù e di San Giovanni Battista, patrono della parrocchia e dei Cavalieri di Malta. La settimana liturgica, ospitata dalla Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano a Tarquinia, ha preso il via lunedì 23 giugno con la solenne liturgia eucaristica della vigilia della Natività di San Giovanni, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza e animata dalla Cappella Musicale del Duomo, con la partecipazione dei ragazzi del Post Cresima.

Le celebrazioni sono proseguite poi martedì 24 con l’adorazione eucaristica dei gruppi di preghiera di Padre Pio e con la messa solenne, animata dal coro parrocchiale. Mercoledì 25, alle ore 17:00 si terrà un’adorazione eucaristica con preghiera speciale per la pace, mentre alle 18:00 verrà celebrata la messa in onore di Maria Regina della Pace con la partecipazione dell’Azione Cattolica. È prevista anche la presenza della Banda cittadina G. Setaccioli. Al termine della processione, che attraverserà le vie del centro storico, si svolgerà la consacrazione delle famiglie al Cuore di Cristo.

Sacro Cuore, processione solenne e ordinazione sacerdotale

Il programma prevede anche una serie di appuntamenti legati alla devozione al Sacro Cuore: giovedì 26 giugno, nella chiesa di San Leonardo, saranno recitati alle ore 17:30 il Rosario e le Litanie del Sacro Cuore, seguiti dalla messa delle 18:00 e dall’esposizione permanente dell’immagine del Sacro Cuore, donata alla parrocchia dai familiari di Mons. Carlo Pileri. Sono invitate in particolare le catechiste.

Venerdì 27 giugno, giorno della Solennità del Sacro Cuore di Gesù, si terrà la festa esterna in onore di San Giovanni, con il passaggio degli Sbandieratori di Amelia dalle ore 17:00 tra Piazza Cavour e Piazza Trento e Trieste. Alle ore 18:00 la celebrazione eucaristica sarà accompagnata dai canti delle comunità Neocatecumenali della parrocchia, cui seguirà la processione congiunta del Sacro Cuore e di San Giovanni Battista, che vedrà la partecipazione di associazioni ecclesiali, Cavalieri di Malta e Cavalieri del Santo Sepolcro.

In programma anche la cena in rosa e l’invito alle famiglie

Il programma si chiuderà sabato 28 giugno con la messa vigiliare in onore dei santi Pietro e Paolo, e con un momento di preghiera comunitaria per l’ordinazione sacerdotale del diacono Stefano Nisi, che si svolgerà nella cattedrale di Civitavecchia. A partire dalle ore 20:00, in piazza Matteotti, si terrà inoltre la cena comunitaria “Tarquinia in Rosa”.

La parrocchia invita inoltre tutte le famiglie residenti lungo le vie interessate dalla processione a esporre arazzi e bandiere in onore di San Giovanni. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano.