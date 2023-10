Santa Fiora, il Comune potenzia la videosorveglianza con le telecamere per la lettura delle targhe

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Più sicurezza sul territorio comunale con un nuovo investimento per potenziare il sistema di videosorveglianza. Il Comune di Santa Fiora ha deciso di procedere all’acquisto di 12 nuove telecamere che saranno installate nei prossimi mesi.

“Si tratta di una importante integrazione sull’esistente: – spiega il sindaco Federico Balocchi – l’impianto di videosorveglianza di Santa Fiora ad oggi è infatti costituito dalle telecamere di contesto, alle quali abbiamo voluto affiancare nuove telecamere di lettura delle targhe, che saranno posizionate nei punti di ingresso e uscita delle principali vie di accesso al capoluogo e alle frazioni”.

L’investimento complessivo è di circa 21mila euro, di cui quasi 15mila finanziati dal contributo regionale e 6mila a carico del Comune.

“L’Amiata non è esente dai problemi legati alla sicurezza urbana, –prosegue il sindaco Federico Balocchi – ecco perché negli anni l’amministrazione comunale ha investito ingenti risorse per dotare il nostro comune di un sistema di videosorveglianza efficace ed efficiente, attraverso un progetto modulare, che è cresciuto nel tempo, grazie alla ricerca costante di finanziamenti, per acquistare via via nuove telecamere e coprire una porzione sempre più ampia di territorio. L’identificazione della targa dei veicoli ha un valore inestimabile per garantire il presidio e la sicurezza, in quanto consente rapidamente di risalire ad una serie di dati sui veicoli in transito. La presenza di telecamere, oltre a facilitare le indagini, è un deterrente nei confronti di malintenzionati. I dati degli ultimi anni a Santa Fiora sono confortanti: il sistema ha dimostrato di funzionare, si controllano i punti strategici per monitorare tutto il territorio.”