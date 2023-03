Santa Marinella celebra la Giornata Internazionale della Donna: il programma per l’8 marzo

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il sindaco Pietro Tidei e la consigliera comunale Maura Chegia annunciano alla cittadinanza che Santa Marinella celebrerà l’8 marzo con un programma ricco di appuntamenti. “Il primo evento della giornata si terrà alle ore 10.30 – spiegano Tidei e Chegia – con le letture di BibliotechiAmo ‘Eroine Astute e Coraggiose’ con le voci di Carmen e Mirko presso la Biblioteca comunale. Più tardi alle ore 16.30 la manifestazione si svolgerà nel caratteristico centro storico della Città, in particolare nella “nuova” e riqualificata Piazza Trieste con ‘Donne, Vita, Libertà’. La Consulta delle Donne di Santa Marinella ha voluto intitolare la celebrazione dell’8 marzo con lo slogan ideato alcuni anni fa dalle donne curde, che oggi risuona nelle piazze di tutto il Medio Oriente. Si succederanno così gli interventi degli studenti del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei e dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù con il reading di testi di donne iraniane e afgane a cura dell’Associazione Culturale Le Voci, il contributo musicale dell’Associazione Sinphonica_Mente e una performance dell’attrice Francesca Antonelli. “Siamo molto contente – spiega la Presidentessa della Consulta delle Donne e consigliera Chegia – di aver ricevuto la partecipazione anche delle scuole. È molto importante per noi il coinvolgimento delle giovani generazioni e per questo ringraziamo gli insegnanti, le docenti e le Dirigenti scolastiche che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante giornata che coinvolgerà tutta la Città”.

“Gli appuntamenti – conclude il sindaco Tidei – proseguiranno venerdì 10 marzo alle ore 17.00 presso la Biblioteca Capotosti con l’intervento di Igiaba Scego per il Progetto SBCS ‘Libere, Lo sguardo delle Scrittrici sul mondo’ con la presentazione del libro ‘Cassandra a Mogadiscio’ che racconta la Somalia dilaniata nell’indifferenza del mondo con gli occhi di una ragazzina. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare”.