Santa Marinella, corteo in città per la pace in Ucraina

Anche Santa Marinella si è unita al corteo per la pace in Ucraina, grazie alla collaborazione tra il Comune e gli Istituti scolastici cittadini della Secondaria di primo e secondo grado. La marcia ha preso il via da Piazzale della Gioventù, presso la Scuola Carducci, è proseguita fino alla Passeggiata, per poi terminare ai piedi della biblioteca A. Capotosti. “La Perla si è riunita in marcia, come segno di unione e solidarietà con l’Ucraina, brutalmente colpita. Continuiamo non rimanere indifferenti, NO alla guerra” ha detto il Sindaco Pietro Tidei.