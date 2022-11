Santa Marinella, domenica torna l’iniziativa “Lo Sport incontra l’Ambiente”￼

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Domenica 13 novembre, dalle ore 10.30, si terrà presso la Spiaggia del Marangone a Santa Marinella, la seconda edizione dell’iniziativa “Lo Sport incontra l’Ambiente”, organizzato dal Settore Sub del MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e la Capitaneria di Porto di Civitavecchia e che nel 2021 ha consentito di ripulire un tratto della spiaggia del Marangone, ha come scopo il rispetto della natura e la sensibilizzazione verso un tema, quello della sostenibilità e del green, non più rinviabile nell’agenda mondiale di governo.

Parteciperanno all’evento le associazioni affiliati al MSP Italia con i propri istruttori qualificati: la ASD BigBluExplorers, la ASD Freewater H20, la ASD Into the Sea e la ASD Panathlon 7.0-Diving Olgiata. Per la seconda edizione, la novità sarà rappresentata dalla partecipazione delle scuole che saranno presenti, attraverso una giornata di lezione gratuita da parte degli Istruttori Sub e per dare supporto organizzativo alla raccolta di materiale di scarto.

“Difendere l’ambiente è un nostro compito inderogabile – le parole del Vice Presidente MSP Roma Luigi Ciaralli – grazie alle nostre associazioni di Sub abbiamo voluto replicare l’iniziativa che lo scorso anno ci ha permesso di ripulire un tratto di spiaggia del Marangone, reso possibile con l’encomiabile aiuto di tanti volontari che si sono messi a disposizione per tutelare la nostra terra. Ringrazio di cuore la Capitaneria di Porto e il Comune di Santa Marinella per averci sostenuto anche in questa seconda edizione. La partecipazione degli Istituti Scolastici lancia un ulteriore messaggio di come sport, ambiente e scuola possano percorrere lo stesso binario, il binario della sostenibilità ambientale”.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare sul nostro territorio per la seconda edizione l’iniziativa di sensibilizzazione ed educazione ambientale ‘Lo Sport incontra l’Ambiente’ che si propone di ripulire l’arenile del Marangone ed i fondali con attività di raccolta subacquea – le parole del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – Insieme ai volontari MSP Roma saranno coinvolti i cittadini e le scolaresche del nostro territorio. In questi anni ci siamo tanto impegnati a realizzare una Città dello Sport degna di nome facendo diventare Santa Marinella sede di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali di grande livello. Non a caso è nostra intenzione candidarci al titolo di Città Europea dello Sport e non potevamo non sposare un’iniziativa che sensibilizza lo sport e l’ambiente, coinvolgendo soprattutto i ragazzi che per noi rappresentano il nostro domani. Alle generazioni future dobbiamo oggi insegnare l’importanza del rispetto dell’ambiente e delle risorse e salvaguardare il pianeta assicurando loro un futuro sereno lontano dai rifiuti”.

“‘Lo Sport incontra l’Ambiente’ è una delle iniziative che vogliamo mettere in campo per sensibilizzare il territorio al rispetto dell’ambiente coinvolgendo tutti i cittadini e le scuole del comune di Santa Marinella per dare al nostro futuro un’attenzione maggiore – il commento dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Santa Marinella Stefania Nardangeli – In particolare questa iniziativa proposta dall’Ente di Promozione Sportiva MSP Roma si svolgerà sia in terra che in mare, concentrandosi su quella che è la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, storico, scientifico ed artistico più importante”.