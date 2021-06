Santa Marinella, firmato un protocollo d’intesa tra Comune e Guardie Ecoo zoofile

Riceviamo e pubblichiamo

È stato siglato ieri mattina il protocollo d’intesa tra il comune di Santa Marinella e la Guardia Ecozoofila ambientale, sez. di Santa Marinella, alla presenza del Sindaco Pietro TIdei, della Comandante della Polizia Locale Keti Marinangeli e del responsabile dell’Associazione Giulio Grippo.

In questo inizio di stagione estiva che, come sappiamo, porta l’incremento turistico nel nostro territorio, dichiara il Sindaco Tidei, la presenza di 24 volontari addestrati per la tutela del patrimonio comunale e zootecnico è di fondamentale importanza, soprattutto per l’ampio territorio da controllare, tra la costa e le zone collinari di Santa Marinella e Santa Severa.

Inoltre i volontari hanno iniziato un corso di formazione sulla prevenzione e repressione dei reati ambientali. Al termine del percorso formativo verranno decretati ed utilizzati per la sorveglianza sul corretto conferimento dei rifiuti urbani e sulla repressione dei fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti nelle zone più periferiche.

È un ‘iniziativa importante e fortemente voluta da questa amministrazione poiché nonostante gli sforzi degli uffici comunali e della Gesam, ancora si verifica fenomeni di inciviltà, sia per la raccolta differenziata che per il verde.

Attualmente abbiamo attivato un punto di raccolta del verde a Via Cartagine e si sono avviati lavori di miglioramento dell’ecocentro di Via Perseo, dove sarà possibile conferire sia il verde che i materiali di risulta da ristrutturazioni edili.

Ritengo doveroso, in ogni caso, lanciare un appello ai cittadini affinché collaborino nel rispetto delle regole affinché sia una stagione turistica adeguata ed all’altezza della nostra bella cittadina.

Soddisfazione espressa anche dalla comandante Marinangeli – sarà un supporto fondamentale per i servizi di cui sono e saranno incaricati, dalla difesa del patrimonio alla collaborazione nel controllo dei rifiuti, stante l’affanno di personale che il comando subisce soprattutto nella stagione stiva. Il loro ausilio sarà di sicuro un supporto fondamentale.

Il responsabile dell’associazione Giulio Grippo, ringraziando della fiducia concessa ha dichiarato che l’associazione, composta da n. 24 volontari formati in campo ambientale è onorata di questa collaborazione e si impegnerà per fornire un supporto ed una collaborazione fattiva all’amministrazione comunale, alle forze di polizia ed alla comunità di Santa Marinella