Santa Marinella, presentato stamani il progetto per la Città del Surf

Questa mattina, nella sala consiliare della sede municipale di Santa Marinella si è svolto l’incontro promosso dal sindaco Pietro Tidei al quale hanno partecipato i progettisti e numerosi esponenti delle quattro associazioni di surf operanti nella cittadina.

Si tratta di un’importantissima iniziativa che, come ha voluto ricordare il sindaco Tidei, è volta a valorizzare la costa e a dare nuove e importanti possibilità di sviluppo economico ricettivo e turistico del litorale. Sono stati gli architetti Daniele Fedrigo e David Pennesi a illustre il progetto, che, complessivamente, si basa sulla nascita di circa 16 spot, lungo l’intero tratto di litorale compreso tra il castello di Santa Severa e il Marangone destinati, in maniera prioritaria alla pratica del surf, wind surf Kitesurf e Sup.

Il primo passo prevede la creazione di un’idonea cartellonistica che possa segnalare i diversi spot. Il progetto, prevede poi la creazione del principale punto di accoglienza per gli amanti di questo sport acquatico, che sorgerà sulla spiaggia, famosa a livello mondiale di Banzai. In quest’area, sito già di gare internazionali, potrà essere apposta una struttura in legno amovibile, alta circa tre metri, realizzata in legno e basso impatto ambientale che ricorda nella sua forma un’onda ma che, di fatto, è composta da gradinata che dà sul mare, che potrà fungere anche da tribuna e da sottostanti locali attrezzati come magazzini bagni e spogliatoi.

Al termine del dibattito, al quale hanno partecipato anche la consigliera delegata al demanio Danila Verzilli, quella allo sport Marina Ferullo e l’assessore all’urbanistica Roberta Gaetani, si è deciso su proposta del sindaco e per velocizzare tutti gli iter, di dar vita ad un tavolo tecnico. cui faranno parte i responsabili delle quattro associazioni di surf già operanti sul comprensorio comunale, che avranno il compito di riunirsi e stilare, in tempi brevi una proposta definitiva e ampiamente condiviso.