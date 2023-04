Riceviamo e pubblichiamo

La Vice Presidente della Pro Loco di Tarquinia Sara Cori entra nel consiglio direttivo della Pro Loco Provinciale. “Sono appena stata eletta nel Consiglio Provinciale delle Proloco e Tarquinia per la prima volta sarà rappresentata anche all’interno del Direttivo Provinciale. -afferma Sara Cori- È una grande occasione per la nostra Città, per la Pro Loco di Tarquinia e per il rilancio dello splendido territorio della Tuscia. Ora a lavoro”. Le elezioni si sono svolte a Palazzo Zelli dove si sono riuniti i delegati delle 39 Pro Loco della Provincia di Viterbo. Eletto Presidente Fabio Pifferi (Pro Loco di Nepi), unico candidato. Per il consiglio eletti otto consiglieri sui dodici candidati. Sara Cori è risultata la più votata insieme ai rappresentanti di Monterosi e Carbognano. “Accogliamo con grande soddisfazione l’elezione di Sara Cori nel consiglio provinciale della Pro Loco- sostiene il direttivo tarquiniese- Tarquinia e tutto il litorale tornano ad essere rappresentate a livello provinciale. Un’occasione importante per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio. Siamo certi che saprà è portare avanti anche in provincia l’ottimo lavoro svolto a livello locale. Tutto il direttivo è pronto a sostenerla nelle varie iniziative che vedranno il nostro territorio protagonista”