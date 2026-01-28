Sberna (FdI-Ecr) incontra il Commissario europeo ai Trasporti: focus sulla Orte-Civitavecchia

Riceviamo da Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr, e pubblichiamo

Si è svolto oggi a Bruxelles un proficuo scambio di vedute sul futuro e la promozione delle reti di trasporto tra il Commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, e Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr.

“Abbiamo affrontato temi centrali per la mobilità europea e anche del nostro territorio, a partire dal piano europeo Connecting Europe Facility, con un focus specifico sulle reti TEN-T e sui corridoi europei”, ha affermato Sberna a margine dell’incontro. Proprio la vicepresidente è stata nominata recentemente a relatrice per il Parlamento europeo sulla relazione della Commissione Sviluppo Regionale sul Connecting Europe Facility, che include le reti TEN-T. E prosegue: “Ho ribadito con forza l’urgenza del completamento della trasversale Orte-Civitavecchia, infrastruttura strategica per il collegamento del porto di Civitavecchia con le grandi dorsali europee e per lo sviluppo dell’intero territorio, a partire da Viterbo. Abbiamo fatto il punto sullo stato dell’arte degli interventi che, grazie al coordinamento tra la Commissione europea e le autorità italiane, potrebbero essere messi in campo affinché questo processo veda finalmente la luce”. E conclude: “Ho ringraziato il Commissario per l’attenzione dimostrata, rinnovandogli l’invito a venire in Italia per constatare direttamente quanto questa arteria sia nodale per la competitività, la mobilità e l’attrazione degli investimenti”.