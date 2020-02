Seconda tappa delle visite didattiche dell’IIS Cardarelli alle aziende di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta ieri la seconda visita didattica degli studenti del corso di Agraria, Agroindustria ed Agroalimentare dell’IISS Cardarelli promossa dall’Università Agraria di Tarquinia. Si è andati alla scoperta dell’azienda vitivinicola di Andrea Giorgini, in località Santa Maria, e nonostante il forte vento i ragazzi hanno potuto scoprire la gestione dell’azienda e del lavoro, sino al prodotto finale, un vino di grande qualità che parla del territorio in maniera squisita. Il Consigliere dell’Università Agraria Rosanna Moioli, capogruppo del progetto, ha tenuto a ringraziare l’organizzazione: “I produttori si stanno mettendo in gioco e stanno facendo un grandissimo lavoro; oggi tengo in particolare a dire grazie all’impegno di Alessandro Scibilia, coordinatore efficiente e pieno di iniziativa, oltre che all’ospitalità della famiglia Giorgini. Un plauso enorme anche agli insegnanti ed agli studenti, che stanno rendendo la scuola un vero motore per lo sviluppo e la promozione territoriale. Io ed Alberto Tosoni, sempre sostenuti in queste iniziative dal Presidente Sergio Borzacchi, siamo davvero entusiasti di questo percorso che confidiamo possa allargarsi ad un numero sempre maggiore di realtà locali”.