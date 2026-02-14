Semi di Pace: appello per Cuba contro l’inasprimento dell’embargo, “serve dialogo tra i popoli”

L’associazione umanitaria Semi di Pace rinnova il proprio impegno a sostegno del popolo di Cuba, ricordando un percorso lungo 28 anni fatto di progetti di solidarietà, cooperazione internazionale e scambi con istituzioni culturali, sanitarie, accademiche ed ecclesiali, oltre che con diversi municipi delle province di Mayabeque e Artemisa.

Un cammino costruito su relazioni di amicizia e collaborazione, ispirato al pensiero umanista di José Martí, figura di riferimento anche per il Centro Studi “José Martí” per la pace e la fraternità tra i popoli, attivo presso La Cittadella, sede centrale dell’associazione in Italia.

Il contributo di Cuba durante il Covid e la formazione dei giovani

Nel comunicato diffuso dall’associazione attraverso i social, viene ricordato anche il sostegno offerto da Cuba all’Italia durante la fase più drammatica della pandemia da Covid-19, con l’arrivo di oltre 80 tra medici e infermieri, un aiuto definito determinante in un momento segnato da dolore e difficoltà diffuse.

Semi di Pace sottolinea inoltre il ruolo dell’isola caraibica nell’accoglienza di giovani provenienti da molti Paesi del mondo, impegnati in percorsi di formazione, in particolare in ambito medico. Un impegno che, secondo l’associazione, conferma la vocazione solidale del Paese, pur all’interno di un quadro complesso che richiede cambiamenti da realizzare nel rispetto della sovranità nazionale.

Preoccupazione per le nuove misure degli Stati Uniti e invito alla distensione

Forte preoccupazione viene espressa per le nuove misure adottate dagli Stati Uniti, considerate un ulteriore rafforzamento dell’embargo, con ricadute pesanti sulla popolazione, sulle strutture sanitarie, sulle scuole e sulle fasce più fragili della società cubana.

L’associazione definisce “incomprensibile e insensata” qualsiasi azione che possa produrre nuove sofferenze e ribadisce il sostegno a tutti gli sforzi diplomatici utili a favorire una soluzione giusta e rispettosa delle controversie, nella prospettiva di una normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi.

Richiamandosi ancora al pensiero di José Martí, Semi di Pace riafferma la propria vocazione a stare accanto ai più deboli e a operare per la pace, invitando istituzioni e cittadini a contribuire alla costruzione di spazi autentici di dialogo, amicizia e cooperazione tra i popoli.