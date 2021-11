Semi di pace, il 25 novembre la conferenza di presentazione del Progetto Rondini

Riceviamo dall’associazione Semi di Pace e pubblichiamo

L’Associazione Semi di Pace presenterà i risultati finali del progetto “Rondini. Centro di Ascolto Psicologico e assistenziale legale” giovedì 25 novembre dalle ore 17 presso il Teatro Comunale “Rossella Falk” (Piazza Cavour, 16 – 01016 Tarquinia VT), all’interno dell’evento “Violenza di genere: profili giuridici, tecnici e psicosociali”, patrocinato dal Comune di Tarquinia e organizzato in collaborazione con il Lions Club di Tarquinia.

L’evento, moderato dall’Avvocato Paolo Pirani, Presidente del Lions Club di Tarquinia, vedrà la partecipazione di ospiti illustri tra cui: Dott.ssa Alessandra Viero, giornalista Mediaset e co-conduttrice della trasmissione Quarto grado, Dott.ssa Tonia Bardellino, psicologa e sociologa criminologa, Ing. Paolo Reale, consulente di informatica forense, Dott. Valerio De Gioia, Giudice Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma, Dott. Antonio Mancini, Commissario della Polizia di Stato (in allegato il programma dettagliato della giornata).

La conferenza, che si svolgerà nella ricorrenza della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, sarà l’occasione per avviare un confronto sul tema della violenza di genere e per presentare gli importanti risultati raggiunti con il Progetto “Rondini”, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio (Comunità

Solidali D.D.N.G14771 del 07/12/2020). L’équipe di professionisti del Centro Rondini presenterà, inoltre, una sintesi dell’indagine scientifica realizzata durante il corso dell’iniziativa, sulla diffusione di condotte violente o a rischio tra gli adolescenti del nostro territorio. L’elaborato integrale sarà successivamente scaricabile dal sito www.semidipace.org [1].

Presso lo stand allestito dall’Associazione Semi di Pace all’ingresso del Teatro Comunale sarà possibile richiedere maggiori informazioni sull’attività svolta dal Centro Rondini e ricevere, attraverso un contributo di solidarietà, i nostri dolci prodotti natalizi, al fine di garantire la continuazione delle attività del centro per l’anno 2022.

“Vogliamo ringraziare il Lions Club di Tarquinia e il Presidente Avv. Paolo Pirani – ha sottolineato il presidente Luca Bondi – per l’invito a questo importante evento e, soprattutto, per il prezioso sostegno ricevuto fin dalla inaugurazione del Centro Rondini nel 2019. Siamo sicuri che, l’ormai consolidata collaborazione, continuerà a dare i suoi frutti in questo e in altri progetti futuri a sostegno delle categorie più fragili del nostro territorio”. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e della normativa anti-covid, ricordiamo che è consigliato confermare la propria partecipazione (segreteria@semidipace.org) ed è necessario essere in possesso del green pass.