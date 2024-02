Serata in festa al locale ex Giove a Tarquinia? FDI e FI presentano una interrogazione per avere chiarimenti

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e Forza Italia Tarquinia e pubblichiamo

Leggiamo dalla stampa ed abbiamo avuto notizie da diversi cittadini, che nella notte di sabato scorso (3 febbraio 2024) si è svolta una serata da discoteca con musica e schiamazzi all’interno del locale ex Giove di proprietà dell’Università Agraria. I Consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia, alla luce della Deliberazione di Giunta Esecutiva dell’ente n.122 del 9 ottobre 2023 dove si evince un atto di sfratto all’associazione Etruria Media locataria dello stabile per mora verso i pagamenti mensili stabiliti, chiedono al protempore f.f. Vicepresidente Giovanni Marchetti di riferire sulla situazione e se era a conoscenza dei fatti. Tra l’altro l’evento è stato anche pubblicizzato da un manifesto sui vari canali social. Una situazione paradossale e imbarazzante che si poteva evitare soprattutto perché in pieno centro abitato.

Diversamente chiediamo e vogliamo sperare che fossero state presentate tutte le autorizzazioni necessarie al regolare svolgimento. Aspettiamo la risposta del Vicepresidente Marchetti che potrà già darne illustrazione nella Conferenza Capigruppo di domani convocata per la la Commissione elettorale per le prossime elezioni dell’Università Agraria fissate per il prossimo 21 aprile.