Serate calde e allegre: intrattenimento domestico natalizio con un tocco in più

Con le Feste natalizie che sono dietro l’angolo, questo è il momento dell’anno per passare lunghe giornate con amici e famigliari, impegnando pomeriggi in avventure, attività di gruppo oppure semplicemente riposando a casa. Sotto l’albero, vicino al caminetto dopo una giornata di sci o sul divano, dopo l’ennesimo pranzo, questo è il momento dell’anno per rilassarsi senza sentirsi in colpa.

Con il Natale sempre più vicino, le serate in casa, al caldo e comodi, sono quelle più belle, dopo un anno di lavoro e di studio. Ecco 8 attività da fare da soli o in compagnia, per godersi le feste in modo diverso e da casa.

Rispolverare i vecchi giochi da tavolo

Tutti abbiamo un vecchio Monopoli, Battaglia Navale o Indovina Chi in casa, quei giochi da tavolo che sono rimasti nel cassetto o in cantina a prendere polvere, perchè i figli sono ormai cresciuti. Questo è il momento giusto di rispolverare e di riscoprire i giochi dell’infanzia da fare tutti insieme. Se i bambini sono ormai cresciuti, gli adulti possono divertirsi ancora di più scommettendo su chi vince oppure facendo fare delle penitenze a chi perde. Così, il bambino che è in ognuno di noi si unisce all’adulto in una serata passata ad affondare navi, comprare hotel e scrivendo parole impossibili su Scarabeo.

La serata degli introversi

Non tutti amano la folla, le feste o gli spettacoli e non c’è nulla di male ad essere introversi. Ma questo non significa che si debba rinunciare allo spirito festivo o a una serata diversa, fatta per chi ama viaggiare in solitaria. Le serate fredde d’inverno sono il momento perfetto per dedicarsi a se stessi. Come? Un bagno caldo e pieno di bolle, un film che si è già visto 1000 volte, in pigiama sul divano con un piatto dei tuoi snack preferiti. Oppure rilassandosi con un buon libro, romantico e a tema natalizio, mentre il cane o il gatto russano senza ritegno.

Le maratone dei film, da soli o in compagnia

Queste sono le serate perfette per fare maratone di film, per rivedere le saghe popolari oppure per scoprire nuovi film, quelli sono nella tua lista “must watch” da anni ma che non hai mai avuto tempo di guardare. Con tante ore fredde e magari piovese a disposizione, il periodo natalizio è perfetto per guardare trilogie come il Signore degli Anelli, avventure come quelle di Harry Potter o per decidere finalmente quale episodio di Star Wars è il migliore. Ci sono poi tutti i film a tema Natale da rivedere, tra scene strappalacrime e Grinch verdi.

Alla conquista della dea Bendata

Anche qui ci sono i classici come il sudoku o il bingo, però ci sono anche le recenti novità come i giochi di casinò online . Le slot machine, la roulette e il blackjack, estremamente popolari in Italia, sono disponibili anche come giochi online, gratuiti o con soldi veri. Per una notte tranquilla a casa, una partita di roulette online gratis su Roulette-on-Line.it, il portale della roulette italiana, può essere fantastica. Se desideri immergerti in un’atmosfera più frenetica ed emozionante, una slot machine in uno dei casinò online legali italiani è probabilmente la scelta migliore, poiché offre il brivido e il fascino di potenziali ricompense (e perdite) ad ogni giro.

“Caro diario” e i propositi per l’anno nuovo

Quando si arriva alla fine dell’anno è inevitabile tirare le somme dei 12 mesi passati e fare una lista delle speranze per i prossimi 12. Ci sono i buoni propositi, ma ci sono anche i desideri segreti e gli obiettivi realistici. È questo il bello delle feste: è il momento per sognare, per tenere i piedi per terra e per dirsi quello che sembra impossibile. Puoi fare una lista delle tue risoluzioni, scrivere su un diario oppure fare una vision board. È importante riflettere sugli obiettivi raggiunti nel 2023, non importa quanto piccoli sembrano, e essere sinceri con se stessi per il 2024. Ma, ancora più importante, è essere gentili con noi. A volte, anche sopravvivere tra tante difficoltà è un traguardo.

Le storie per le festività

Che tu preferisca leggere in pace, da solo, oppure ad alta voce agli altri, ci sono libri e storie che accendono lo spirito natalizio, anche nei brontoloni. Alcuni romantici, altri velati di mistero, queste sono le letture perfette per aspettare la mezzanotte. Chi ama i gialli amerà “Il Natale di Poirot” di Agatha Christie, ambientato nella campagna inglese degli anni Trenta, che parla di una riunione famigliare atipica. Per i più piccoli, “Lettere da Babbo Natale” di JRR Tolkien è un’adorabile raccolta di lettere del famoso autore, con dedica al figlio e disegni fantastici, proprio come gli hobbit. I romantici ameranno “Fiocchi di neve e una tazza di tè” di Ellen E. Berry mentre “Canto di Natale” di Charles Dickens è il grande, imperdibile classico.

Un menù davvero personalizzato

Cenoni, pranzi in famiglia e brunch per dare i regali agli amici: a Natale è impossibile non prendere qualche chilo. Però, le festività possono dare la possibilità di provare nuove ricette o di creare menù alternativi e non solo per gli ospiti. Infatti, queste serate natalizie possono essere il momento perfetto per coccolarsi, per provare a fare il sushi, per fare un drink colorato o per mangiare una fetta di pandoro ricoperta di mascarpone quando nessuno guarda. L’importante è coccolarsi e, per una volta durante tutto l’anno, mangiare (e bere) esattamente quello che vuoi.

Organizza una vacanza

Una vacanza di coppia, in solitaria, tra amici o in famiglia. Non importa che tipo di vacanza porterà il 2024, l’importante è sognarla e, perchè no, annotarla già sul calendario. Con tanto tempo a disposizione, molti propositi e obiettivi per il nuovo anno, fare un bel viaggio è certamente nella tua lista. Tra le date da tenere a mente ci sono la Pasqua (domenica 31 marzo), il 25 aprile che cade di giovedì (perfetto per un fine settimana lungo) e il ponte di Ognissanti, dato che il 1 novembre 2024 è un venerdì.

Tu, quali di queste attività sceglieresti?