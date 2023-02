Servizio Civile con Alicenova, per le domande c’è tempo fino al 20 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo

Prorogato fino al 20 febbraio il termine per aderire alle 22 posizioni di volontariato in Servizio Civile Universale (SCU) previste dal bando 2023 presso le sedi della cooperativa sociale Alicenova nelle province di Viterbo e Roma e attivate in partnership con il Consorzio Parsifal. Esse sono rivolte a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni non compiuti, interessati a impegnarsi per un anno in un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico. Un “passaporto” per arrivare a conoscere meglio se stessi e, soprattutto, avvicinarsi con un’ottica diversa agli altri.

I progetti riguardano gli ambiti dei minori e giovani in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, accoglienza migranti; dell’agricoltura sociale e della comunicazione. Queste le posizioni disponibili: 1 posto alla sede di Alicenova di Tarquinia per la comunicazione; 1 posto al Casale Passepartout di Montefiascone per l’area disabilità; 6 posti complessivi nelle fattorie sociali di Viterbo, Montalto di Castro e Nepi; 6 posti complessivi nei centri socio-riabilitativi per disabili “Luigi Capotorti” di Tarquinia e “Il sole fuori e dentro di noi” di Formello; 4 posti complessivi nei centri di aggregazione giovanile di Tarquinia e Riano; 4 posti complessivi presso gli uffici di Viterbo e Capena per i progetti di accoglienza ai migranti.

Tutti questi progetti di Servizio Civile prevedono inoltre una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (nello specifico in difficoltà economiche, da attestare tramite autocertificazione ISEE). Previsto anche un rimborso mensile. Nella selezione dei candidati, saranno valutati studi attinenti all’ambito del progetto, esperienza pregressa nei settori d’intervento, capacità e competenze specifiche, interesse e motivazione.

Gli interessati a partecipare possono ottenere tutte le informazioni sul sito www.consorzioparsifal.it nella sezione “Servizio Civile”. I moduli di domanda vanno compilati esclusivamente online sul portale DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it) con accesso SPID di secondo livello, entro le ore 14.00 del 20 febbraio 2023. È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto (a livello nazionale). Per ulteriori informazioni: 379.1594353 – 0775.835037 – serviziocivile@consorzioparsifal.it.