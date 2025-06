“Show-cooking Show-room”: gusto e design da Castra a Tarquinia il 13 giugno

Si svolgerà giovedì 13 giugno, a partire dalle ore 19, l’evento “Show-cooking Show-room” organizzato da Castra – Arredare con stile, nello spazio espositivo di via Ferri 2 a Tarquinia. La serata vedrà la partecipazione degli chef Valerio, del ristorante Tenuta dell’Argento, e Mattia, del ristorante Estro, che proporranno una dimostrazione culinaria aperta al pubblico, affiancata da degustazioni e momenti di incontro. Il format unisce l’esperienza gastronomica all’esplorazione del design d’interni, in un contesto conviviale e informale.

Un menu pensato per l’occasione e vini in abbinamento

Per l’occasione, gli chef presenteranno un menu composto da tre portate: baccalà mantecato e polenta, vitello tonnato con maionese al prezzemolo e strozzapreti alla nerano. I piatti saranno accompagnati da una selezione di vini e bollicine fornita dall’enoteca MarGre, partner dell’iniziativa. L’intento è offrire ai partecipanti un’esperienza completa, in grado di coniugare gusto, ricerca gastronomica e cura estetica dell’ambiente.

Ingresso libero e formula aperta al pubblico

L’ingresso è gratuito e non è richiesta prenotazione, rendendo l’evento accessibile a tutti gli interessati. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire i canali social dell’azienda promotrice. Per chiunque si registrerà all’ingresso, pronto un coupon di sconto su acquisti fino al 31 dicembre 2025, sconto non cumulabile con altre offerte.