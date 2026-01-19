Sinistra Italiana Tarquinia: Monica Calzolari eletta segretaria del circolo “Luigi Daga”

Riceviamo da Sinistra Italiana di Tarquinia e pubblichiamo

Sinistra Italiana di Tarquinia informa la cittadinanza e la stampa che l’8 gennaio 2026, dopo il convegno “Ricominciamo da tre: fare politica per la pace, l’ambiente e i diritti nelle amministrazioni locali” e l’inaugurazione della nuova sede, l’assemblea delle iscritte e degli iscritti ha eletto all’unanimità Monica Calzolari come segretaria del Circolo “Luigi Daga”.

La nuova Segreteria politica è così composta:

• Segretaria: Monica Calzolari

• Tesoriere: Piero Rosati

• Membri della Segreteria: Massimo Manfredi Luccioli, Antonio Paone, Adriana Sabatini, Elena Vana.

La Segreteria avrà il compito di coordinare l’azione politica sul territorio, promuovere il dialogo con le realtà sociali, culturali e associative e politiche della città e organizzare le iniziative del partito in vista delle prossime scadenze politiche e amministrative.

La sede del circolo si trova in Via Antica n. 37 e rappresenta un punto di riferimento aperto a tutte le cittadine e i cittadini che desiderano contribuire al cambiamento, al confronto e alla partecipazione democratica.

Per informazioni, contatti o per partecipare alle attività del Circolo scrivere a:

sinistraitaliana.tarquinia.vt@gmail.com

Invitiamo tutte le cittadine, tutti i cittadini, le associazioni e le forze democratiche e progressiste del territorio ad aprire un confronto e a collaborare per costruire insieme una Tarquinia più giusta, solidale e sostenibile. Vi aspettiamo ai nostri incontri settimanali, ai gruppi di lavoro tematici e alle iniziative pubbliche che organizzeremo nei prossimi mesi.