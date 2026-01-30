SkySafe, un punto di riferimento a Tarquinia per sicurezza e formazione: al via a febbraio corsi di inglese e informatica

A Tarquinia, SkySafe propone percorsi di formazione in inglese e informatica pensati per chi vuole acquisire competenze concrete, spendibili nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro.

Non corsi “teorici”, ma attività costruite per partire dal livello reale delle persone, senza dare nulla per scontato e senza creare barriere.

L’idea di fondo è semplice: imparare deve essere possibile per tutti, a qualsiasi età, e deve servire davvero.

Corsi di informatica: partire dalle basi, arrivare all’autonomia

I corsi di informatica SkySafe sono pensati sia per chi si avvicina per la prima volta al computer, sia per chi desidera rafforzare competenze già acquisite ma mai strutturate davvero.

Si parte dall’uso essenziale del PC e dei principali strumenti digitali, per poi approfondire applicazioni fondamentali come Word, Excel e PowerPoint, con un taglio pratico e progressivo. Ampio spazio è dedicato anche all’uso consapevole delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale applicata, sempre più presente nel lavoro e nello studio.

Per chi ne ha bisogno, è possibile affiancare al percorso formativo anche il conseguimento di certificazioni informatiche riconosciute, utili in ambito scolastico, professionale e nei concorsi.

👉 Tutti i dettagli sui corsi di informatica in partenza sono disponibili qui.

Corsi di inglese: più sicurezza, meno paura di sbagliare

Accanto al digitale, SkySafe propone corsi di inglese rivolti sia a bambini e ragazzi, sia agli adulti.

I percorsi sono costruiti per sviluppare in modo equilibrato comprensione, lettura, scrittura e conversazione, con particolare attenzione alla fiducia nell’uso della lingua.

Per i più giovani, l’obiettivo è accompagnare lo studio scolastico e rafforzare le basi. Per gli adulti, invece, il lavoro si concentra sul superamento delle difficoltà più comuni e sulla capacità di comunicare in modo semplice ma efficace, anche in contesti pratici e lavorativi.

L’apprendimento avviene in un contesto guidato e accessibile, dove sbagliare fa parte del percorso.

👉 Un approfondimento sui corsi di inglese e sulle attività formative SkySafe è disponibile a questo link.

Una formazione su misura, nel cuore di Tarquinia

I corsi SkySafe si svolgono a Tarquinia, in un ambiente pensato per favorire l’apprendimento, il confronto e la crescita graduale.

Ogni percorso viene calibrato sul livello dei partecipanti, con attenzione ai tempi di apprendimento e agli obiettivi personali.

Che si tratti di colmare una lacuna, acquisire nuove competenze o rimettersi in gioco, l’approccio resta lo stesso: chiarezza, gradualità e concretezza.

Contatti SkySafe

Per informazioni sui corsi di inglese e informatica: