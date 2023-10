Solidarietà, prosegue l’impegno del Comune di Vitorchiano

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Vitorchiano sul fronte della solidarietà, in stretta collaborazione con tutte le realtà operanti sul territorio. Nella giornata di sabato 14 ottobre 2023 si è svolta positivamente la raccolta alimentare “Dona la spesa”, con l’obiettivo di sostenere e non lasciare sole le persone che vivono in una situazione di disagio economico.

Il Comune ringrazia tutti coloro che, con il loro semplice gesto, permetteranno di alleviare le difficoltà di concittadini che non riescono a garantire a se stessi o ai propri familiari un pasto sulla tavola. Il ringraziamento è rivolto anche al supermercato Superconti e al gruppo comunale di Protezione Civile, grazie ai quali cui è stato possibile organizzare la raccolta.

Nella stessa giornata è stata inoltre eseguita la consegna delle offerte raccolte durante la cena “Vitorchiano con il cuore” dello scorso 26 agosto e realizzata in collaborazione con le attività commerciali e le associazioni locali. 3000 euro il totale delle donazioni raccolte grazie alla folta partecipazione, di cui 1500 sono stati destinati alla Caritas parrocchiale (consegnati nei giorni scorsi) e i rimanenti 1500 al CeIS San Crispino di Viterbo.

Don Alberto Canuzzi del CeIS, che in quell’occasione ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Vitorchiano, e il parroco Don Gualberto Pirri ringraziano a loro volta quanti si sono adoperati per dare un fattivo e concreto aiuto ai meno fortunati. Don Alberto, in particolare, ha ricordato quanto importante sia per tutti riconoscere e rinascere dai propri errori, come fanno i ragazzi della sua comunità di recupero, quale esempio e modello di rigenerazione di vita.