Solidarietà sportiva a Tarquinia: Etruschi Runners donano attrezzature all’Atletica 90

Gesto concreto di solidarietà sportiva a Tarquinia, dove l’ASD Etruschi Runners Tarquinia ha donato materiale tecnico all’Atletica 90 Tarquinia, presieduta da Massimo Perugini. La donazione è stata possibile grazie ai buoni Conad raccolti nel tempo con il contributo di alcuni soci dell’associazione, che hanno partecipato attivamente all’iniziativa solidale.

Borsa medica e delimitatori per le attività sportive

Il materiale consegnato comprende una borsa medica per il pronto intervento e 48 delimitatori, strumenti utili per lo svolgimento in sicurezza degli allenamenti e delle attività sportive sul campo. Un supporto pratico che va a rafforzare la dotazione dell’Atletica 90 Tarquinia, realtà impegnata quotidianamente nella promozione dell’atletica leggera e dello sport giovanile sul territorio.

Un esempio di collaborazione tra associazioni locali

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni sportive locali, fondata sulla condivisione delle risorse e sull’attenzione verso la crescita dello sport di base. Gli Etruschi Runners hanno voluto ringraziare i soci che hanno contribuito alla raccolta dei buoni, sottolineando come piccoli gesti collettivi possano tradursi in un aiuto concreto per le realtà sportive del territorio.