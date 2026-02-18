Solidarietà sportiva a Tarquinia: Etruschi Runners donano attrezzature all’Atletica 90

Gesto concreto di solidarietà sportiva a Tarquinia, dove l’ASD Etruschi Runners Tarquinia ha donato materiale tecnico all’Atletica 90 Tarquinia, presieduta da Massimo Perugini. La donazione è stata possibile grazie ai buoni Conad raccolti nel tempo con il contributo di alcuni soci dell’associazione, che hanno partecipato attivamente all’iniziativa solidale.
Borsa medica e delimitatori per le attività sportive
Il materiale consegnato comprende una borsa medica per il pronto intervento e 48 delimitatori, strumenti utili per lo svolgimento in sicurezza degli allenamenti e delle attività sportive sul campo. Un supporto pratico che va a rafforzare la dotazione dell’Atletica 90 Tarquinia, realtà impegnata quotidianamente nella promozione dell’atletica leggera e dello sport giovanile sul territorio.
Un esempio di collaborazione tra associazioni locali
L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni sportive locali, fondata sulla condivisione delle risorse e sull’attenzione verso la crescita dello sport di base. Gli Etruschi Runners hanno voluto ringraziare i soci che hanno contribuito alla raccolta dei buoni, sottolineando come piccoli gesti collettivi possano tradursi in un aiuto concreto per le realtà sportive del territorio.
Ricevi le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto
Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Iscriviti.