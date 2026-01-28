Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, gli appuntamenti dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026

Un calendario ricco di incontri, visite guidate, presentazioni e spettacoli anima Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 grazie alle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, anche in coordinamento con le attività legate alla Giornata della Memoria.

Domenica 1° febbraio: musei e aree archeologiche gratis

Torna l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei Musei civici e nelle Aree archeologiche capitoline. Tra i siti visitabili senza biglietto figurano l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo, i Fori Imperiali e il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio.

Nella stessa giornata sono in programma anche le visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio in Campidoglio, con quattro turni (ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30), su prenotazione obbligatoria.

L’accesso libero riguarda collezioni permanenti ed esposizioni temporanee del sistema dei Musei civici, con alcune eccezioni che restano a tariffazione ordinaria o ridotta MIC Card, tra cui le mostre “Cartier e il Mito”, “La Grecia a Roma” e “Impressionismo e oltre” all’Ara Pacis.

Esperienze speciali e visite tematiche

Proseguono anche le attività a tariffazione ordinaria come Circo Maximo Experience, la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo, e le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia, entrambe su prenotazione.

Numerose le passeggiate archeologiche e urbane: dal rione Esquilino al Monte Testaccio, fino al Bastione Ardeatino, con appuntamenti spesso accompagnati da interprete LIS e percorsi accessibili.

Musei, cinema, arte e memoria

Il programma include visite e incontri nei musei cittadini, come il Museo di Roma in Trastevere con iniziative legate alla mostra Cine de Papel, il Museo Napoleonico con un approfondimento su Luciano Bonaparte e il Museo della Repubblica Romana con la presentazione di volumi dedicati a Garibaldi e al Risorgimento.

Spazio anche all’arte contemporanea e alla fotografia, con incontri con artisti e curatori, e agli spettacoli del Planetario di Roma, che propone eventi per adulti e bambini dedicati all’astronomia.

Informazioni utili

Il programma potrebbe subire variazioni. Per informazioni dettagliate, prenotazioni e aggiornamenti è attivo il numero 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00).

Ulteriori dettagli sono disponibili sui siti www.museiincomuneroma.it e www.sovraintendenzaroma.it.