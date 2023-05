Strade, scuole, luci, ambiente: il Comune di Vitorchiano prosegue sui lavori pubblici

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo la recente approvazione del bilancio di previsione del Comune di Vitorchiano, riprende progressivamente vigore sul fronte dei lavori pubblici l’attività amministrativa per il completamento delle opere avviate nei mesi scorsi, per l’esecuzione dei lavori di quelle già appaltate e infine per definire e completare la progettazione di quelle necessarie, peraltro condivise con i cittadini in campagna elettorale nel progettare il futuro del paese.

“Come già anticipato in più occasioni – ricorda l’assessore al bilancio Ester Ielmoni – l’amministrazione comunale continua a lavorare, passo dopo passo, per rendere Vitorchiano sempre più fruibile, sicura e moderna. Le risorse economiche, ovviamente, vanno cercate, reperite e gestite e spese in modo attento. Quindi occorre procedere per priorità, evitando gli sprechi e dando progressiva risposta alle tante necessità che emergono sul territorio. Certamente le buone previsioni di chiusura del bilancio consuntivo 2022 permetteranno maggiori margini di manovra e di fornire ulteriori risposte alle necessità dei cittadini”.

“Un percorso – prosegue il sindaco Ruggero Grassotti – che portiamo avanti con lo sguardo rivolto al futuro, per pianificare e realizzare la Vitorchiano del domani, con un’attenzione particolare a sicurezza, scuola, coesione sociale e ambiente. In questa fase, un ruolo importante lo assume la progettazione, su cui abbiamo e stiamo investendo anche per accedere efficacemente ai fondi del PNRR. Ci riferiamo, ad esempio, al marciapiede Paparano-Vitorchiano, al miglioramento degli impianti del capannone comunale e del palazzo comunale, questi ultimi già avviati, al recupero completo della Chiesa di San Pietro e al rifacimento dei tetti delle principali chiese del paese, la cui progettazione è stata recentemente finanziata”.

“Tra le opere di maggior rilievo – racconta l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria di primo grado. Un intervento di circa 700.000 euro, strategico e già svolto nella porzione della scuola primaria durante l’estate 2022 e che sarà completato, nel corso della prossima pausa estiva, anche nella porzione in uso alla scuola secondaria. Completati nei mesi scorsi – prosegue – anche i lavori di rifacimento del tratto finale di Via Vagnozzi, dopo oltre venti anni di attesa, il rifacimento della pubblica illuminazione lungo Via Bachelet nonché i nuovi impianti in Strada Sodarella, Via Pirandello, incluso il piazzale del cimitero. Finalmente sono stati completati i lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta comunale RAEE e ingombranti”.

“La fine dei lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta è un’ottima notizia – precisa il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni – Nei prossimi giorni la Provincia di Viterbo dovrebbe rilasciare l’autorizzazione per poter finalmente aprire la struttura ai cittadini, un passaggio amministrativo che contiamo possa avvenire molto presto. Di certo su questo tema seguiranno i necessari aggiornamenti e ne daremo subito adeguata diffusione”.

“Nei prossimi mesi riprenderanno anche le necessarie attività di asfaltatura delle strade – aggiunge Grassotti – in particolare nei tratti più deteriorati. Pensiamo, solo a titolo di esempio non esaustivo, ai marciapiedi lungo Strada Sorianese e Via Gran Sasso in località Pallone, al primo tratto di Strada Sodarella e Via Palombara, con particolare riferimento al tratto ancora sterrato”.

“Infine entro l’estate – conclude Cruciani – puntiamo ad affidare i lavori di rifacimento della mensa scolastica della scuola primaria, grazie a ulteriori fondi ricevuti in seno al PNRR. Non solo: proseguiranno infatti le attività per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici esistenti per renderli, grazie ad ulteriori 140.00 euro che riceveremo in due anni, ancora più moderni, confortevoli, sicuri e ad impatto ambientale minimo. Tutte attività portate avanti con costanza e grande professionalità dall’ufficio tecnico del comune a cui vanno i nostri rinnovati ringraziamenti”.