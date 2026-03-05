Studenti del Cardarelli in visita al Campus Bio-Medico di Roma tra ricerca e innovazione

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

“Ci sono esperienze che restano impresse. La visita del 24 febbraio all’Università Campus Bio- Medico di Roma è stata una di queste. I nostri studenti delle classi III, IV e V del Liceo Scientifico Tradizionale, del Liceo Classico a Curvatura Biomedica e del Liceo delle Scienze Applicate hanno varcato le porte di un luogo dove studio, ricerca e innovazione si incontrano ogni giorno. – riferisce la Dirigente scolastica Laura Piroli – Hanno esplorato i laboratori di Ingegneria, Medicina e Biotecnologie, scoperto applicazioni concrete della robotica e dell’automatica e compreso come la ricerca possa tradursi in soluzioni reali per la vita delle persone. Il momento più coinvolgente è stato senza dubbio l’ingresso nel SimulationCenter: una sala operatoria virtuale, scenari clinici in 4D, effetti multisensoriali che hanno reso l’esperienza

immersiva e sorprendente”.

“Un ringraziamento speciale al dott. Andrea Rossi, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che ha frequentato il nostro Istituto: il suo percorso rappresenta per i nostri ragazzi un esempio concreto di come passione, impegno e formazione possano aprire strade importanti. – conclude la dirigente scolastica Laura Piroli – Grazie anche alle professoresse Letizia Ciambella, referente della Curvatura Biomedica, e Teodora Ciurluini, che hanno accompagnato e guidato i nostri studenti in questa significativa esperienza e la Prof.ssa Paola Moretti per averne curato l’intera organizzazione. Team sempre attivo e attento dell’Istituto Vincenzo Cardarelli”.