Tarkna, Massimo Marzi si dimette dopo il ko con il Bagnaia

Massimo Marzi non è più l’allenatore del Tarkna 2017. Il tecnico ha rassegnato le proprie dimissioni all’indomani della pesante sconfitta casalinga per 1-4 contro il G.B. Bagnaia, maturata al Bonelli nel penultimo turno del girone di andata del girone A. Un match che rappresentava un vero snodo della stagione: un eventuale successo avrebbe consentito ai tarquiniesi di mantenere un margine, seppur minimo, sulla zona playout. Il risultato negativo ha invece riportato il Tarkna al terzultimo posto, agganciato proprio dal Bagnaia.

La situazione di classifica e la scelta del tecnico

I numeri fotografano una classifica complicata: 13 punti conquistati in 14 gare, con il Tarkna appaiato al Bagnaia, una sola lunghezza sopra l’Aurora Viterbo e con un ampio margine sulla Nuova Castrense. La decisione di Marzi è maturata, secondo quanto trapela, anche con l’intento di dare una scossa all’ambiente in un momento delicato della stagione, quando la lotta per la salvezza entra nel vivo.

La nota del club e il prossimo impegno

La società tarquiniese ha diffuso una nota ufficiale in cui comunica la separazione:

“Dopo un’attenta e profonda riflessione, l’allenatore della prima squadra Massimo Marzi ha deciso di rassegnare le dimissioni dal proprio incarico. Si chiude oggi un capitolo importante, con rispetto e gratitudine, guardando al futuro con determinazione. Il calcio insegna anche questo: sapersi fermare, analizzare e ripartire con maggiore consapevolezza. Un ringraziamento al Mister per la sua dedizione, determinazione, voglia e disponibilità con cui ha affrontato ogni allenamento e partita”.

Il club ha annunciato che il nome del nuovo allenatore sarà comunicato nel corso della settimana. Intanto il calendario non concede pause: domenica prossima il Tarkna chiuderà il girone di andata con un altro scontro diretto fondamentale, la trasferta sul campo del Ronciglione United, che precede i tarquiniesi di due punti in classifica. Una gara già decisiva per il futuro della stagione e per la corsa alla salvezza.