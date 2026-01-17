Tarquinia, 530mila euro per la sicurezza delle scuole: tre interventi finanziati dal Ministero

Il Comune di Tarquinia, in provincia di Viterbo, ha ottenuto un finanziamento ministeriale pari a 530mila euro destinato a interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini. Le risorse consentiranno la realizzazione di opere mirate a rafforzare la funzionalità e la tutela degli spazi frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale.

Gli interventi previsti nei plessi scolastici

Nel dettaglio, 200mila euro saranno utilizzati per l’impermeabilizzazione del tetto della sede centrale dell’Istituto comprensivo Ettore Sacconi. Un ulteriore stanziamento di 200mila euro finanzierà il rifacimento del muro di contenimento situato sotto la circonvallazione Vincenzo Cardarelli, in prossimità del plesso scolastico Dasti. I restanti 130mila euro saranno invece destinati all’installazione di una scala antincendio al padiglione Bonelli della scuola primaria, intervento finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza in caso di emergenza.

Le dichiarazioni del sindaco

“L’ottenimento di questi fondi ministeriali rappresenta un risultato importante per Tarquinia e per la sua comunità scolastica”, ha commentato il sindaco Francesco Sposetti.