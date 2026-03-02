Tarquinia, al camping Tuscia Tirrenica i Campionati Provinciali di Cross 2026

Domenica 1° marzo il Camping Village “Tuscia Tirrenica” di Tarquinia ha ospitato i Campionati Provinciali Individuali di Cross, appuntamento che ha richiamato atleti e società da tutta la provincia di Viterbo.

La manifestazione è stata organizzata dalla FIDAL Viterbo in collaborazione con l’Atletica 90 Tarquinia, confermando il ruolo del territorio come punto di riferimento per l’atletica leggera provinciale. Sui percorsi allestiti all’interno della struttura si sono sfidati atleti di tutte le categorie, dagli Esordienti fino ai Master, con in palio i titoli provinciali individuali.

Ampia partecipazione del settore giovanile

Particolarmente significativa la presenza del settore giovanile, con numeri rilevanti nella categoria Esordienti. Al via si sono presentati circa 100 bambini, dato che evidenzia la crescita del movimento e l’interesse verso la disciplina del cross.

Apprezzata anche l’introduzione della nuova categoria Esordienti 4, maschile e femminile, segnale dell’attenzione rivolta ai più piccoli e dell’impegno delle società sportive nella promozione dell’atletica fin dai primi anni di attività.

Una giornata di sport e collaborazione

Le gare si sono svolte in un clima di partecipazione e correttezza, con il coinvolgimento attivo di tecnici, volontari e famiglie. L’evento ha rappresentato non solo un momento agonistico di rilievo, ma anche un’occasione di aggregazione per il movimento sportivo provinciale. L’edizione 2026 dei Campionati Provinciali di Cross conferma così Tarquinia come sede capace di ospitare appuntamenti sportivi di livello, valorizzando impianti, organizzazione e partecipazione.