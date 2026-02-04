Tarquinia, al Cardarelli prosegue il percorso di Curvatura Biomedica: lezioni sull’apparato digerente per gli studenti dei licei

Prosegue all’IIS Vincenzo Cardarelli Tarquinia il percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con Curvatura Biomedica”, rivolto agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Classico e del Liceo Scientifico tradizionale. Il progetto, coordinato dalla professoressa Letizia Ciambella, punta a rafforzare le competenze scientifiche degli alunni e ad accompagnarli in un primo avvicinamento alle professioni sanitarie, attraverso attività didattiche mirate e il contributo diretto di specialisti del settore medico.

Lezioni sull’apparato digerente con la dottoressa Laura Voccia

Il recente ciclo di incontri è stato dedicato allo studio approfondito dell’apparato digerente, grazie alle lezioni della dottoressa Laura Voccia. Gli studenti hanno affrontato un percorso che ha spaziato dall’anatomia macroscopica ai processi biochimici della digestione, con un approccio che ha unito rigore scientifico e pratica clinica. Particolarmente apprezzato l’utilizzo di video e immagini di casi reali, che ha permesso di osservare da vicino procedure diagnostiche e principali patologie, trasformando i contenuti teorici in un’esperienza formativa concreta e direttamente collegata alla realtà medica.

Un ponte verso l’università e le professioni sanitarie

La partecipazione attiva degli studenti, anche di fronte ad argomenti complessi, conferma il valore educativo della Curvatura Biomedica, intesa non solo come approfondimento disciplinare ma come vero percorso di orientamento. L’iniziativa contribuisce a fornire strumenti critici utili per affrontare i futuri test di ammissione universitari e le sfide della formazione medica. La dottoressa Voccia ha sottolineato l’importanza dello scambio con gli studenti, ringraziando la dirigente Laura Piroli per l’opportunità e riconoscendo il ruolo dell’istituto nel promuovere occasioni di crescita e preparazione attraverso progetti strutturati e qualificati.