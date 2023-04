Tarquinia, al Cardarelli un ciclo di lezioni gratuite per gli adulti interessati a iscriversi al serale

Riceviamo dall’IISS Vincenzo Cardarelli Tarquinia e pubblichiamo

È iniziato mercoledì 29 marzo, presso l’Istituto Cardarelli di Tarquinia, un ciclo gratuito di lezioni di Economia Aziendale per gli adulti che intendono iscriversi al corso serale per il prossimo anno scolastico. Lo scopo dell’iniziativa, che ha già ottenuto dei risultati positivi negli anni precedenti, è quello di aiutare le persone interessate a riprendere gli studi, anche dopo tanti anni, e a conseguire un diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, attraverso un approccio semplificato e graduale.

È ancora possibile iscriversi e partecipare al corso tenuto dal prof. Franco Capoccia, docente e dottore commercialista, che si terrà ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. Per farlo basterà presentare la domanda d’iscrizione, disponibile presso la segreteria didattica o la portineria della scuola, anche di pomeriggio, oppure online recandosi sul portale dell’IIS “ V. Cardarelli”, sezione studenti, dove si potrà scaricare il modulo da inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto.

Il corso serale, che si tiene in orario pomeridiano/serale dal lunedì al venerdì, è ormai un importante punto di riferimento per la cittadina di Tarquinia e per i comuni limitrofi in quanto offre l’opportunità di conseguire, gratuitamente e in una scuola statale, un diploma che consentirà a tanti giovani maggiorenni (e anche ai meno giovani) di partecipare a concorsi pubblici, ottenere avanzamenti di carriera, avviare nuove attività commerciali.

L’istituto “V. Cardarelli” di Tarquinia, infatti, fa parte del CPIA 5 (Centro di istruzione per gli adulti) che si propone di offrire la possibilità a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi di conseguire un diploma attraverso un percorso di istruzione di secondo livello con indirizzo in Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Ragioneria).

Gli interessati potranno contattare l’istituto “V. Cardarelli”, anche telefonicamente al numero 0766 855330, per chiedere informazioni e/o iscriversi per il prossimo anno scolastico.