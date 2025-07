Tarquinia, al Lido arriva “Bolle d’AMare”: spumanti, street food e musica il 4 e 5 luglio

Riceviamo e pubblichiamo

Due serate all’insegna del gusto, della convivialità e del fascino del mare: è tutto pronto per “Bolle d’AMare”, l’evento che celebra alcune delle migliori etichette spumantistiche della Tuscia e delle coste italiane. L’appuntamento è per il 4 e 5 luglio, dalle 19, lungo un originale percorso che si snoda tra gli stabilimenti balneari del Lido di Tarquinia. Organizzata dal Sindacato Italiano Balneari, Assocamping, dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia, la manifestazione è curata dall’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, punto di riferimento nel mondo dell’enogastronomia di qualità.

Spumanti: un viaggio tra le bollicine

Ogni tappa dell’itinerario offrirà al pubblico l’occasione di sorseggiare due spumanti selezionati da cantine d’eccellenza – con il supporto dei sommelier FISAR – abbinati a proposte di street food preparate dalle attività partecipanti. Un perfetto equilibrio tra gusto, professionalità e atmosfera estiva, pensato per valorizzare la produzione vitivinicola e la ristorazione locale. Protagonisti della kermesse saranno nomi importanti della spumantistica, provenienti da Toscana, Campania, Marche, Liguria, Sicilia, Molise, Calabria e, naturalmente, la Tuscia. Location delle degustazioni bar Corsaro e gli stabilimenti balneari Bonita, San Marco, Gravisca, Riva Blu, Marina, Las Vegas, Tamure, Mirage, Tirreno, Tibidabo, Galeone, Camping Tuscia e Boa Sorte. Tra le cantine coinvolte si segnalano Villa Matilde Avallone, San Salvatore 1988, Cantina Luigi Giusti, Cantine Murgo 1860, Castello di Torre in Pietra, Di Maio Norante, Brigante, Solis Terrae, Vigna sul Mar, Cantina Santa Lucia, accanto a quelle del territorio come Onorati, Tre Cancelli, Vigne del Patrimonio, Leonardo Bussoletti, Feudi Spada, TrentaQuerce, Decugnano dei Barbi, Sergio Mottura, Tenuta Sant’Isidoro, Cassano ed Etruscaia.

Un brindisi all’estate

“Bolle d’AMare” rappresenta un’occasione di promozione del territorio attraverso l’incontro tra cultura enogastronomica, turismo balneare e spirito di accoglienza. Una festa pensata per residenti, turisti e appassionati, dove ogni calice racconta una storia di qualità, passione e legame con la terra.

Musica per tutti i gusti

Protagonisti della scena musicale saranno band e artisti locali: Latte Più, Doisberto, Arlind, No Surprises, HoneyTone, con una proposta di generi pensata per soddisfare un pubblico ampio ed eterogeneo. I live animeranno viale dei Tritoni, tra gli stabilimenti Gravisca e Riva Blu, piazza delle Naiadi, tra gli stabilimenti Tamurè e Mirage, e il lungomare dei Giardini, tra gli stabilimenti Tibidabo e Il Tirreno.

Informazioni

Il biglietto giornaliero da 20 euro include calice e tracolla, con assaggi illimitati di tutti gli spumanti presenti all’evento; il ticket da 10 euro comprende calice e tracolla, con la possibilità di degustare 4 spumanti a scelta; la ricarica da 6 euro, dà diritto a 3 degustazioni ulteriori. I biglietti sono acquistabili alle casse posizionate a piazza delle Naiaidi e allo slargo di viale dei Tritoni e in alcuni degli stabilimenti che partecipano all’iniziativa.