Tarquinia, al Teatro Rossella Falk il concerto “Coltivo la rosa bianca” per la pace

Ph: Facebook Semi di Pace

Domenica 25 gennaio il Teatro Rossella Falk di Tarquinia ha ospitato il concerto “Coltivo la rosa bianca”, iniziativa promossa dall’associazione Semi di Pace in occasione dell’anniversario della nascita di José Martí, poeta e patriota cubano. L’evento, dedicato ai temi della pace e della fratellanza tra i popoli, ha registrato il tutto esaurito, con la sala completamente occupata in ogni ordine di posto, confermando la partecipazione e l’interesse della cittadinanza verso le attività dell’associazione.

La Fanfara della Polizia di Stato e gli interventi istituzionali

Protagonista musicale della serata è stata la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili, che ha proposto un repertorio articolato e di elevato livello tecnico. La conduzione è stata affidata a Erika Biagioni. Tra i presenti il direttore del Teatro Rossella Falk, Giancarlo Capitani, e i rappresentanti dell’ANPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Nel corso della serata è intervenuto anche il professor Ugo Longo, direttore del Centro Studi José Martí, che ha approfondito la figura di Martí soffermandosi sul suo percorso umano, culturale e politico, nonché sull’impegno per l’identità nazionale cubana e per i valori universali dei diritti umani.

I momenti conclusivi della serata

Particolarmente significativo il momento dedicato alla poesia “Coltivo la rosa bianca”, recitata da Alessia Fiorani e accompagnata dalle note di “Guantanamera”, il cui testo originale è attribuito allo stesso Martí. L’iniziativa si è conclusa con l’intervento del sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, che ha espresso apprezzamento per la riuscita dell’evento e per l’attività svolta da Semi di Pace sul territorio. Il concerto si è chiuso con l’esecuzione de “Il Canto degli Italiani”, con il pubblico in piedi a partecipare all’esecuzione dell’inno nazionale.